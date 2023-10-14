鼓勵長者用敬老卡搭車 竹縣規畫10條輕旅行路線

新竹縣政府發行6萬多張敬老愛心卡，每月有500元供長者搭乘大眾交通運輸工具，為推廣長者多加利用，特別在縣內7鄉鎮規畫10條輕旅行路線，訴求搭公車就能到處玩，體驗各地不一樣的人文風情。

新竹縣政府表示，新竹縣敬老愛心卡可搭乘縣內公車客運和火車，不但能滿足長者出門採買、就醫需求，還可以四處走走旅遊，而且申請方式十分便利，只要設籍在新竹縣、年滿65歲（原住民55歲）的縣民，或領有身心障礙證明的弱勢族群，持身分證及2張2吋半身照到戶籍所在鄉鎮市公所就能辦理。

縣長楊文科表示，為鼓勵年長者能多多走出戶外，縣府透過公共運輸結合社區發展協會，盤點社區資源，在7個鄉鎮市規畫了10條輕旅行路線，提供社區關懷據點長輩參考，鼓勵長者朋友揪團結伴出遊。

社會處說明，10條輕旅行路線都能利用敬老卡搭乘公車抵達，各輕旅行路線更規畫免費導覽行程，部分社區有自費DIY體驗及美食饗宴，例如南平社區可以吃水梨、窯烤披薩，南外社區有賞蝶賞螢體驗活動等，都是希望藉由輕旅行讓不同社區的長者能夠交流，也能增加長者們的社會參與，讓老人家的退休生活不是只能待在家，而是能走出家門與同齡朋友同樂。