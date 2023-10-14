聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓勵長者用敬老卡搭車 竹縣規畫10條輕旅行路線

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣府鼓勵長者使用敬老愛心卡出遊，縣府規畫10條輕旅行路線讓長輩們體驗新竹各鄉鎮風光。圖／新竹縣政府提供
新竹縣府鼓勵長者使用敬老愛心卡出遊，縣府規畫10條輕旅行路線讓長輩們體驗新竹各鄉鎮風光。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府發行6萬多張敬老愛心卡，每月有500元供長者搭乘大眾交通運輸工具，為推廣長者多加利用，特別在縣內7鄉鎮規畫10條輕旅行路線，訴求搭公車就能到處玩，體驗各地不一樣的人文風情。

新竹縣政府表示，新竹縣敬老愛心卡可搭乘縣內公車客運和火車，不但能滿足長者出門採買、就醫需求，還可以四處走走旅遊，而且申請方式十分便利，只要設籍在新竹縣、年滿65歲（原住民55歲）的縣民，或領有身心障礙證明的弱勢族群，持身分證及2張2吋半身照到戶籍所在鄉鎮市公所就能辦理。

縣長楊文科表示，為鼓勵年長者能多多走出戶外，縣府透過公共運輸結合社區發展協會，盤點社區資源，在7個鄉鎮市規畫了10條輕旅行路線，提供社區關懷據點長輩參考，鼓勵長者朋友揪團結伴出遊。

社會處說明，10條輕旅行路線都能利用敬老卡搭乘公車抵達，各輕旅行路線更規畫免費導覽行程，部分社區有自費DIY體驗及美食饗宴，例如南平社區可以吃水梨、窯烤披薩，南外社區有賞蝶賞螢體驗活動等，都是希望藉由輕旅行讓不同社區的長者能夠交流，也能增加長者們的社會參與，讓老人家的退休生活不是只能待在家，而是能走出家門與同齡朋友同樂。

新竹 公車 愛心

延伸閱讀

鋼珠彈槍襲五股某社區…三戶民宅玻璃碎裂 警鎖定追嫌

騎車行經竹縣北埔社官橋疑自撞 男子送醫不治

鼓勵長者搭公車輕旅行 新竹縣推廣敬老愛心卡

竹縣議員連爆賄選當選無效 王婉諭：台灣不可思議之一

相關新聞

新制上路 桃園0-2歲公托 1童限報2家

桃園市0到2歲公共托育名額長期供不應求，候補大排長龍，不少幼兒等到年滿2歲都無法入托，家長及地方民代詬病已久；社會局配合...

鼓勵長者用敬老卡搭車 竹縣規畫10條輕旅行路線

新竹縣政府發行6萬多張敬老愛心卡，每月有500元供長者搭乘大眾交通運輸工具，為推廣長者多加利用，特別在縣內7鄉鎮規畫10...

颱風過境遭鹽害 通苑稻米空包彈 農糧署允補助

苗栗縣通霄、苑裡沿海地區稻米因颱風過境鹽害影響，無法結穗，形成「空包彈」。立委陳超明接獲陳情，昨邀農業部官員勘災，替農民...

葉子最小的杜鵑 台灣特有種細葉杜鵑 培育大突破

台灣特有種「細葉杜鵑」只在桃竹苗山區生長，每逢春天盛開，農業部林業及自然保育署與嘉義大學合作執行杜鵑復育推廣計畫，昨宣布...

防發生RCA第2 科慕清運有害棄物 桃市稽查

台灣科慕公司觀音廠8月歇業，目前正在拆除廠區相關建築與設備，桃園市議員吳進昌和許更生懷疑該公司違法清運有害棄物，要求市府...

桃園護國宮明起5天夜巡遶境 桃警：用路人提早改道

桃園護國宮預計自明起展開5天「太子忠孝文化季夜巡遶境」活動，桃市警桃園分局表示，遶境隊伍在桃園區進行的時間分別為本周六下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。