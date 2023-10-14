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新制上路 桃園0-2歲公托 1童限報2家

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市民政局配合龍潭中山社區公共家園啟用，公托新制跟著上路，未來1名孩童最多只能報2家公托。圖／桃園市政府提供
桃園市民政局配合龍潭中山社區公共家園啟用，公托新制跟著上路，未來1名孩童最多只能報2家公托。圖／桃園市政府提供

桃園市0到2歲公共托育名額長期供不應求，候補大排長龍，不少幼兒等到年滿2歲都無法入托，家長及地方民代詬病已久；社會局配合龍潭中山社區公共托育家園啟用，10月實施新制，1名幼兒最多申請2家公托機構，現有候補名單適用到明年7月底，未來候補名單將於每年7月初辦理重新登記及抽籤，讓後段班也有機會入托。

桃園近年外移人口眾多，不少年輕家庭，出生率也是六都第一，但桃園審計處點名桃園公托量能僅1175名，候補人數卻高達2757人，二者相差2.35倍，供需落差嚴重；社會局昨赴議會工作報告，多名市議員要求加快補足量能，市議員楊朝偉更點出桃園公托未限制申請候補家數，比較積極的家長一次申請多家，造成候補數量虛胖，應優先解決。

承辦公托的業者也無奈，有些家長為了提高入托機會，確實會一次申請多家公托，而且抱持「先求有、再求好」的想法，即便小孩已在他處入托，仍為了有機會接送更便利，不放棄其他地方的候補資格，造成候補塞車情況嚴重。

社會局解釋，桃園早期公托數量不多，為增加家長送托機會，所以沒有限制家長最多登記幾家，只要家長認為送托距離在接受範圍內，跨行政區登記候補也可以。不過，現在13個行政區共有42家托育機構，部分行政區還多達3、4家，為改善塞車情況，所以參考雙北政策，調整桃園作法。

社會局表示，即日起申請公托候補1名小孩最多申請2家，現有候補名單雖不受新制影響，但如果家長想幫小孩報名新的公托或申請新的候補名單，就得放棄原本資格，按照新制規範限額2家。另外，為求公平，未來候補名單效期均為1年，每年7月31日到期，每年7月初由各公托辦理重新登記、抽籤及排序，若年滿2歲未能入托，也會失去候補資格。

桃園 托育 塞車

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