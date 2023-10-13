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鍾東錦探三位百歲人瑞 105歲黃興亮硬朗站家門口迎接

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦探訪百歲人瑞，105歲的黃興亮站在門口迎接縣長到來。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦探訪百歲人瑞，105歲的黃興亮站在門口迎接縣長到來。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府慰訪百歲人瑞的活動今天來到苗栗市，縣長鍾東錦由苗栗市長邱鎮軍和多名縣議員陪同，相繼探訪黃興亮、藍王琰妹和邱劉廷妹3位人瑞，致贈敬老禮金和禮品並與老寶貝話家常，105歲的黃興亮還堅持站在家門口迎接，讓大家感受到老人家常保心情開朗、笑口常開的養生之道。

縣府指出，今年全縣共有122位百歲人瑞，鍾縣長和妻子陳美琦、副縣長鄧桂菊等人10月3日起分批慰訪百歲人瑞。

鍾東錦上午率同社會處長楊文志等人，由邱鎮軍、縣議員孫素娥、余文忠、楊明燁、許櫻萍、徐筱菁、市代會主席陳仁杰及代表、里長多人陪同，依序探訪高苗里105歲的黃興亮、綠苗里101歲的藍王琰妹、維祥里105歲的邱劉廷妹，鍾東錦逐一為老人家戴上金鎖片道賀，致贈敬老狀和禮金、禮盒，祝老人家福壽安康、平安喜樂。

探訪黃興亮時，他的子孫說老人家記憶力驚人，曾經可一口氣記下50組電話號碼，社會處長楊文志的老家就在黃家斜對門，老人家看到楊文志時還開心說「好久不見」，為表達待客之道，老人家還堅持站在家門口迎接鍾縣長到來，展現老當益壯的健康體態，拍照時也俏皮地比出YA手勢；邱劉廷妹不時笑口常開，鍾東錦稱讚她心情開朗，還擁有好牙口，養生之道讓人稱羨。

鍾東錦表示，今天探訪的3位老人家各有不同成長環境與人生歷練，子孫孝順，養生之道更值得年輕一輩學習，幾位老人家時時保持愉悅心情，健康長壽，期許縣府團隊持續營造更優質生活環境，盼鄉親照顧好自身健康，讓苗栗成為幸福、快樂又長壽的城市。

苗栗縣長鍾東錦和苗栗市長邱鎮軍探訪105歲的黃興亮，並送上敬老禮金。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦和苗栗市長邱鎮軍探訪105歲的黃興亮，並送上敬老禮金。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍探訪百歲人瑞藍王琰妹女士。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍探訪百歲人瑞藍王琰妹女士。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦探訪人瑞邱劉廷妹，稱讚老人家擁有好牙口。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦探訪人瑞邱劉廷妹，稱讚老人家擁有好牙口。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍等人探訪百歲人瑞藍王琰妹女士並合影。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍等人探訪百歲人瑞藍王琰妹女士並合影。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦為邱劉廷妹女士戴上金鎖片。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦為邱劉廷妹女士戴上金鎖片。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 邱鎮軍 人瑞 苗栗縣

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