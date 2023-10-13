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桃園復興區長補選 公辦政見發表會候選人3缺2

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市復興區長游正英今年8月間病逝，市選委辦理補選作業，曾任復興鄉民代表、復興區第1屆區長曾志湘（左2）這次捲土重來，提出一個決心、三大魄力、六大改造行動。圖／曾志湘提供
桃園市復興區長游正英今年8月間病逝，市選委辦理補選作業，曾任復興鄉民代表、復興區第1屆區長曾志湘（左2）這次捲土重來，提出一個決心、三大魄力、六大改造行動。圖／曾志湘提供

桃園市復興區長游正英今年8月間病逝，市選委辦理補選作業，由國民黨市議員陳瑛、前原住民族委員會副主委蘇佐璽及前區長曾志湘一同角逐，今上午於角板山天幕活動廣場舉行公辦政見發表會，不過僅有陳瑛上台陳述，曾志湘到場後因跑行程提前離開未上台發表，而蘇佐璽則也因有選舉行程未到場。

復興區長補選將於本月21日上午8時至下午4時舉行，今舉行公辦政見發表會，僅陳瑛一人上台發表。曾志湘受訪表示，原本就排定選舉拜票行程，不過後來接到通知有公辦的政見發表會，到場登記後因時間關係不得不提前去跑原排定行程，因此未上台。而蘇佐璽也說，原就有排定拜訪行程，因此未到場。

陳瑛擔任桃園縣1屆議員，升格後3屆市議員，這次提出17項政見，涵蓋延續區政重大建設例改善華陵中心路環山步道、復興行政園區、設立婦幼館、回饋金全面發放、輔導地方創生、推動青創發展、重視長者照護、重視源和權益、提升行政效率等。

曾志湘曾任復興鄉民代表、復興區第1屆區長，這次捲土重來，提出一個決心、三大魄力、六大改造行動，涵蓋力爭中央資源、成立青年事務所、智慧農業吸引青年回鄉共創智慧農村、拚觀光發展部落溫泉商機，並升級嬰幼兒托育中心、居家照護文康站，及推動原和數位文創產業、爭取泰雅族世界文化遺產認證。

蘇佐璽過去為校長、原住民族會委員會副主委，這次為了參選請辭，提出6大政見，設立青年專責單位獎勵再第多元創業、傳產及交通科技化，打造效率優勢產業、優化觀光特產落實居住正義、加強日照長照文健站功能、原漢共存強化特色教育、及善用中央資源翻轉復興。

桃園市復興區長游正英今年8月間病逝，市選委辦理補選作業，過去為校長、原住民族會委員會副主委蘇佐璽（中）這次提出6大政見。圖／蘇佐璽提供
桃園市復興區長游正英今年8月間病逝，市選委辦理補選作業，過去為校長、原住民族會委員會副主委蘇佐璽（中）這次提出6大政見。圖／蘇佐璽提供
桃園市復興區長游正英今年8月間病逝，市選委辦理補選作業，擔任桃園縣1屆議員，升格後3屆市議員的陳瑛，提出17項政見。圖／陳瑛提供
桃園市復興區長游正英今年8月間病逝，市選委辦理補選作業，擔任桃園縣1屆議員，升格後3屆市議員的陳瑛，提出17項政見。圖／陳瑛提供

議員 青年 政見發表會 桃園

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