快訊

基層受不了「淫威虐政」…高雄多區衛生所爆離職潮 陳其邁認了

內湖驚傳槍響！勇警追拒捕車連開2槍 負傷逮人查獲各式毒品

外國人也在內？哈瑪斯聲稱「以色列空襲炸死13名人質」

苗栗「四庄媽」萬人飯擔免費吃到飽 地方傳奇躍上偶戲舞台

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮「四庄媽」回鑾的萬人飯擔已成為三月瘋媽祖的全國重頭戲之一，蕭建平電視木偶劇團將這項地方特色和傳奇編為「四庄媽」劇碼，10月29日下午2點30將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳演出。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄鎮「四庄媽」回鑾的萬人飯擔已成為三月瘋媽祖的全國重頭戲之一，蕭建平電視木偶劇團將這項地方特色和傳奇編為「四庄媽」劇碼，10月29日下午2點30將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳演出。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣通霄鎮「四庄媽」回鑾的萬人飯擔已成為三月瘋媽祖的全國重頭戲之一，蕭建平電視木偶劇團將這項地方特色和傳奇編為「四庄媽」劇碼，10月29日下午2點30將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳演出，即日起開放索票，縣府歡迎有興趣的民眾和親子把握機會來觀賞。

通霄四庄媽由舊稱北勢庄、梅樹腳、圳頭、竹仔林4個聚落輪流供奉，已有多年歷史，每年四庄媽北港進香回鑾，居民擺飯擔任由人取用，菜色豐富多樣加上熱情好客的傳統，每年都吸引大批人潮來享用美食「免費吃到飽」，近30年來規模愈來愈大，吸引各地民眾、吃客來感受「萬人飯擔」的熱情和對媽祖信仰的虔誠。

苗栗縣文觀局指出，蕭建平電視木偶劇團「通霄傳奇四庄媽」即日起開放索票鎮，可到苗栗縣文觀局服務台、苗栗旅遊服務中心、竹南旅遊服務中心、高鐵旅遊服務中心索票，每人限索2張，索完為止。演出結合地方民間傳說，不同於以往傳統布袋戲偶，偶戲以逗趣、可愛的樣貌吸引觀眾，趣味性高；相關訊息可上Fb「貓裏藝文」粉絲專頁或苗栗文觀局網站查詢。

文觀局展演藝術科指出，蕭建平電視木偶劇團立案於2006年，但自1990年起就創團演出，現由蕭志偉擔任執行主演，致力推廣民俗技藝與傳承偶戲藝術精髓，結合現代科技創造多元演出型態，積極參與國內外演出，為在地文化發聲。除了一般民戲外臺演出，也拍攝電視布袋戲「神魔布袋戲」三部曲，一本「堅持傳統，發揚創新」初衷，力求帶動年輕世代，使布袋戲成為文創作品。

蕭志偉指出，四庄媽這齣劇碼最早是為指導圳頭國小學童而編寫，希望呈現當地的民俗文化及信仰特色，結果學生參賽也不負眾望，獲得全國第一，這齣劇將介紹四庄媽傳奇的由來，也會呈現萬人飯擔的熱鬧氛圍，觀迎大家來觀賞同樂。

苗栗縣通霄鎮「四庄媽」回鑾的萬人飯擔已成為三月瘋媽祖的全國重頭戲，蕭建平電視木偶劇團將這項地方特色和傳奇編為「四庄媽」劇碼，10月29日將在苗栗縣文觀局中正堂演出。聯合報系資料照
苗栗縣通霄鎮「四庄媽」回鑾的萬人飯擔已成為三月瘋媽祖的全國重頭戲，蕭建平電視木偶劇團將這項地方特色和傳奇編為「四庄媽」劇碼，10月29日將在苗栗縣文觀局中正堂演出。聯合報系資料照
苗栗縣通霄鎮「四庄媽」回鑾的萬人飯擔已成為三月瘋媽祖的全國重頭戲，蕭建平電視木偶劇團將這項地方特色和傳奇編為「四庄媽」劇碼，10月29日將在苗栗縣文觀局中正堂演出。聯合報系資料照
苗栗縣通霄鎮「四庄媽」回鑾的萬人飯擔已成為三月瘋媽祖的全國重頭戲，蕭建平電視木偶劇團將這項地方特色和傳奇編為「四庄媽」劇碼，10月29日將在苗栗縣文觀局中正堂演出。聯合報系資料照
苗栗縣通霄鎮「四庄媽」回鑾的萬人飯擔已成為三月瘋媽祖的全國重頭戲，蕭建平電視木偶劇團將這項地方特色和傳奇編為「四庄媽」劇碼，10月29日將在苗栗縣文觀局中正堂演出。聯合報系資料照
苗栗縣通霄鎮「四庄媽」回鑾的萬人飯擔已成為三月瘋媽祖的全國重頭戲，蕭建平電視木偶劇團將這項地方特色和傳奇編為「四庄媽」劇碼，10月29日將在苗栗縣文觀局中正堂演出。聯合報系資料照

布袋戲 苗栗縣 信仰

延伸閱讀

颱風過境苗栗通苑地區稻米受鹽害 農糧署允專案補助

展現科幻豐沛想像力 苗栗美展首獎得主黃子杰推出個展

「老鷹抓小雞」亞運項目不被看見 苗栗3子弟卡巴迪奪銅牌

國內製藥界傳奇老將林東和 再寫新紀錄

相關新聞

苗栗「四庄媽」萬人飯擔免費吃到飽 地方傳奇躍上偶戲舞台

苗栗縣通霄鎮「四庄媽」回鑾的萬人飯擔已成為三月瘋媽祖的全國重頭戲之一，蕭建平電視木偶劇團將這項地方特色和傳奇編為「四庄媽...

高虹安首編竹市總預算項目公布 歲出編281億元創新高

新竹市長高虹安去年底上任，近期與市府團隊完成明年2024年新竹市總預算籌編，其中歲入編列273.99億元、歲出編列281...

住宅建案釀路面下陷引民憂 竹市這巷道全面換管、修復通車了

新竹市和平路20巷內道路今年9月21日因一旁民間的住宅建案工程施工，導致巷道輕微下陷，引起周邊居民擔憂。新竹市政府今天指...

串連17公里海岸線 竹市新闢10.4公里自行車道今天開工

新竹市政府獲客家委員會「客庄創生環境營造計畫」補助，共投入近5000萬元經費啟動「香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程」...

展現科幻豐沛想像力 苗栗美展首獎得主黃子杰推出個展

苗栗縣文化觀光局今天起在中興畫廊推出「未竟的探索」黃子杰個展，這位年輕藝術家去年獲得苗栗美展雙年展最大獎「貓裏獎」，且是...

鼓勵長者搭公車輕旅行 新竹縣推廣敬老愛心卡

新竹縣府持續推廣長者使用敬老愛心卡輕旅行，目前已在7鄉鎮規畫10條輕旅行路線，更結合社區發展協會，揪團帶著長輩們走出家門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。