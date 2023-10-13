苗栗「四庄媽」萬人飯擔免費吃到飽 地方傳奇躍上偶戲舞台

苗栗縣通霄鎮「四庄媽」回鑾的萬人飯擔已成為三月瘋媽祖的全國重頭戲之一，蕭建平電視木偶劇團將這項地方特色和傳奇編為「四庄媽」劇碼，10月29日下午2點30將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳演出，即日起開放索票，縣府歡迎有興趣的民眾和親子把握機會來觀賞。

通霄四庄媽由舊稱北勢庄、梅樹腳、圳頭、竹仔林4個聚落輪流供奉，已有多年歷史，每年四庄媽北港進香回鑾，居民擺飯擔任由人取用，菜色豐富多樣加上熱情好客的傳統，每年都吸引大批人潮來享用美食「免費吃到飽」，近30年來規模愈來愈大，吸引各地民眾、吃客來感受「萬人飯擔」的熱情和對媽祖信仰的虔誠。

苗栗縣文觀局指出，蕭建平電視木偶劇團「通霄傳奇四庄媽」即日起開放索票鎮，可到苗栗縣文觀局服務台、苗栗旅遊服務中心、竹南旅遊服務中心、高鐵旅遊服務中心索票，每人限索2張，索完為止。演出結合地方民間傳說，不同於以往傳統布袋戲偶，偶戲以逗趣、可愛的樣貌吸引觀眾，趣味性高；相關訊息可上Fb「貓裏藝文」粉絲專頁或苗栗文觀局網站查詢。

文觀局展演藝術科指出，蕭建平電視木偶劇團立案於2006年，但自1990年起就創團演出，現由蕭志偉擔任執行主演，致力推廣民俗技藝與傳承偶戲藝術精髓，結合現代科技創造多元演出型態，積極參與國內外演出，為在地文化發聲。除了一般民戲外臺演出，也拍攝電視布袋戲「神魔布袋戲」三部曲，一本「堅持傳統，發揚創新」初衷，力求帶動年輕世代，使布袋戲成為文創作品。