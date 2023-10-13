高虹安首編竹市總預算項目公布 歲出編281億元創新高

新竹市長高虹安去年底上任，近期與市府團隊完成明年2024年新竹市總預算籌編，其中歲入編列273.99億元、歲出編列281.71億元，都創歷年新高，歲入歲出相抵差短數7.72億元，全數以舉借債務彌平。總預算案今天送入市議會，將於下次定期會審議。

竹市府主計處今天指出，2024年新竹市總預算歲入編列273.99億元，較今年增加21.3億元，主要為統籌分配稅款及補助收入增加所致，其中竹市普通統籌分配稅款獲配數比今年要多10.58億元，增幅17.58%為全國之冠；歲出編列為281.71億元，也比今年預算增加26.54億元，增幅10.40%。

明年度總預算歲出編列281.71億元，包含全國公務人員待遇增加3.51億元、教育科學文化支出增加13.45億元、社會福利支出增加4.1億元、環境保護及下水道建設經費支出增加2.37億元、退休撫卹支出增加1.33億元、債務利息增加0.5億元等，以上包含中央補助款增加項目。

主計處說明，歲出政事別以教育科學文化支出編列110.26億元，占39.14%居首位；社會福利支出編列50.21億元，占17.82%居第2位，都創新竹市歷年來預算新高，這顯示市府對於教育、社會福利相當重視，盡力提供更完善、更優質政策照顧弱勢族群。

主計處進一步說明，教育科學文化支出增加13.45億元，包含代理教師聘期全面調整為一年、班班有觸屏、師師有平板、親師生平台建置、幼兒學前教育補助、關埔地區新設國小建校新建工程等計畫。

社會福利支出則增加4.1億元，辦理項目包含擴大敬老卡使用項目、托育補助、托育服務精進、生育津貼加倍發放、好孕凍卵補助、夜間及假日定點臨托、長照日照機構專車輔導獎助等福利補助計畫。

此外，新竹市明年也編列不少重大建設及設備經費，包括慈雲路空中行人步道橋工程1.53億元、改善國民中小學校園環境3.7億元、增設及修繕非營利幼兒園1.69億元、通學步道改善計畫2.57億元、汙水下水道建設2.4億元、道路養護工程1.63億元、汰換各式消防車輛1.3億元等。

高虹安說，2024年新竹市總預算暨附屬單位預算案今天函送新竹市議會，提請納入市議會第11屆第2次定期會審議，所有預算編列在十大施政策略基礎之上，市府會秉持財政紀律，以穩健務實精神，確實執行預算及推動各項施政，打造「安居科技城」。