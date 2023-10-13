竹市和平路20巷道路塌陷案 完成修復開放通行

新竹市政府今天表示，竹市和平路20巷內道路日前因民間工程施工導致下陷，已完成路面修復作業、也開放通行，已要求進行自動系統監測，辦理勘驗、審查後，工地才能復工。

新竹市政府今天發布新聞資料指出，市府及相關單位9月21日下午獲報和平路20巷內道路下陷，隨即派員前往緊急處理，但在9月24日又發生塌陷，市府成立前進指揮所派員進駐，協助各項安全監控及災害應變事宜。

市府表示，日前因民間工程施工導致道路下陷，當時也立即勒令停工，經近日完成路面相關修復作業，包含地質改良工程、全段老舊自來水及瓦斯管線汰換、路面刨鋪等作業，已全面完工。

市府說，有關後續的相關工地監測情形，皆要求廠商以自動系統監測，並主動上傳數據資料供市府判讀，也持續要求施工單位加強監控，並將會同技師到場勘驗及書面審查會議通過後，施工單位才可辦理申請工地復工。

市府表示，竹市和平路20巷內道路搶修措施，也完成最後道路重新鋪設並完成道路標線畫設，問題均已完成改善，恢復通行。