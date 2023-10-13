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住宅建案釀路面下陷引民憂 竹市這巷道全面換管、修復通車了
新竹市和平路20巷內道路今年9月21日因一旁民間的住宅建案工程施工，導致巷道輕微下陷，引起周邊居民擔憂。新竹市政府今天指出，經要求施工單位負起責任、全力修復，近期完成地質改良工程、全段老舊自來水及瓦斯管線汰換、路面刨鋪、標線畫設作業，已經開放通車，工地則仍待審查通過才准復工。
市長高虹安說，市府及相關單位在獲報和平路20巷出現道路下陷情形後，隨即派員前往緊急處理，由於道路再度塌陷，市府立即成立前進指揮所，由市府都發處、工務處、產發處、民政處、北區區公所、警察局、消防局及自來水公司等任務編組，24小時派員進駐，協助各項安全監控與協助居民需求。
高虹安說，感謝市府團隊快速應變突發事件，共同解決搶修期間對居民生活造成的各種不便，包含要求廠商提供瓶裝水解決每日住戶飲水問題、開放消防局公務車停車場以解決無法停車問題、協調竹光運動中心提供盥洗室解決居民盥洗不便的困擾等。
至於建案工地被勒令停工後，目前尚未復工，市府都發處指出，相關工地監測設備皆持續要求廠商以自動系統監測，並主動上傳數據資料供市府判讀，會持續要求施工單位加強監控，後續將會同四大公會技師到場勘驗及書面審查會議通過後，施工單位始得辦理申請工地復工。
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