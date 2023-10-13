串連17公里海岸線 竹市新闢10.4公里自行車道今天開工

新竹市政府獲客家委員會「客庄創生環境營造計畫」補助，共投入近5000萬元經費啟動「香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程」，該工程今天開工，將沿著客家庄的鹽港溪流域打造10.4公里長自行車道，也將一併優化沿線遊憩環境，同時達成銜接17公里海岸線自行車道的目標，預計明年完工。

市府文化局今天在中隘里福德宮前廣場舉行香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程開工典禮，客家委員會副主委范佐銘、市長高虹安、多名議員與里長都出席典禮。負責工程景觀設計的郭中端簡報說明自行車道設置與環境改善方向，工期預計12個月。

文化局代理局長李欣耀說，此計畫包括改善路面、畫設交通標線、設置標誌、增加綠化植栽，沿線將設置白雲橋休憩驛站、風火輪公園、南隘烏版崁岩多功能休憩公園、八股排水涼亭綠帶等休憩點，並同時改善南港里活動中心及中隘里福德宮周邊環境。

中隘里福德宮將會是工程改善的重要遊憩點之一，除了一旁就是鹽港溪流域自行車道的路段，廟埕樟樹廣場也將新設座椅、鋪設地毯草，緊鄰的公共廁所也會改善，包含新設木屏風、洗手台與鋪面更新等環境整理，讓中隘里福德宮周圍環境更美觀整潔。

高虹安說，香山鹽港溪流域自行車道路線涵蓋香山區的鹽水、南港、內湖、中隘、南隘、大湖等6個里，完工後將串聯17公里海岸線及客家庄，未來遊客造訪騎自行車漫遊，不僅可以欣賞海岸線的美麗風景及自然生態，更能體驗濃濃的客庄人文風情。