鼓勵長者搭公車輕旅行 新竹縣推廣敬老愛心卡

新竹縣府持續推廣長者使用敬老愛心卡輕旅行，目前已在7鄉鎮規畫10條輕旅行路線，更結合社區發展協會，揪團帶著長輩們走出家門，利用每月補助500元搭乘公共運輸的敬老愛心卡，就能玩遍新竹縣、到不同鄉鎮體驗不同在地民俗風情，了解各鄉鎮在地歷史文化。

新竹縣府表示，自新竹縣敬老愛心卡發行以來，至今已發出超過6萬張敬老卡，每月發放500元可搭乘縣內主要公共運輸，包含公車客運、火車等，為了讓更多長者出行更便利，能利用公共運輸出門就醫、採買，甚至旅遊，鼓勵縣內超過7萬5千名65歲以上長者都能申請敬老愛心卡。

新竹縣府社會處指出，新竹縣敬老愛心卡申請十分便利，只要是設籍在新竹縣，年滿65歲、年滿55歲具原住民身分，或是領有身心障礙證明的縣民，就能持身分證及2張2吋的半身照片，到戶籍所在地的鄉鎮市公所申請。

縣長楊文科表示，為鼓勵年長者能多多走出戶外，縣府透過公共運輸結合社區發展協會，盤點社區資源，在7個鄉鎮市規畫了10條輕旅行路線，提供社區關懷據點長輩參考，鼓勵年長者朋友揪團洽詢社區發展協會，一起結伴同行，相互交流，讓年長者更健康、更有活力。

10條輕旅行路線涵蓋多個社區都能搭乘公車抵達，例如南平社區可以吃水梨、窯烤披薩，南外社區有賞蝶賞螢體驗日活動等，都是希望藉由輕旅行讓不同社區的長者能夠交流，也能增加長輩們的社會參與，讓長輩的退休生活不是只能待在家，而是能走出家門與同齡朋友同樂。

新竹縣紅十字會今天就帶著竹東下公館社區關懷據點的長輩們，從竹東火車站搭乘快捷6號公車到橫山社區輕旅行，還有當地橫山社區志工為長輩進行社區導覽，欣賞沿路的八卦聚落及站前老街，同時體驗簡易竹編DIY。