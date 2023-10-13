銅鑼科園區西側聯外道路 苗縣府擬3路線由公路局評選

苗栗縣政府針對通霄鎮爭取銅鑼科園區西側聯外道路串連可行性研究計畫，今天上午11點多由縣長鍾東錦率工務處、環保局等團隊前往通霄城北里與地方舉辦座談，工務處簡報將提案爭取生活圈道路交通系統建設計畫550萬元經費，初步研擬3條路線提交公路局評選。

繼力積電宣布未來3年會在銅鑼科加碼投資600億元，興建2座12吋晶圓廠，累積對苗栗投資達3380億元，提供超過3600個工作機會後，日前也吸引科技大廠台積電進駐，預計投資900億元設置先進封裝廠，可創造1500個職缺，通霄鎮民積極表達爭取通霄通往銅鑼科的濱海區域聯外交通路網，以改善通勤人口往來交通問題，並帶動地方發展。

對此，縣府工務處長古明弘簡報指出，目前已規畫方案一：苗36-1從楓樹里社區活動中心至銅科八路，全長約4.7公里；方案二：苗82竹林路101號前至銅科八路，全長約7.9公里；方案三：苗38從與苗121路口至銅科八路全長約4.3公里，本月下旬將提報向交通部爭取可行性研究計畫550萬元經費。他並強調，未來將傾向以高架道路做設計，減少環評及對生態的衝突。

與會通霄鎮長張可欣、縣議員徐永煌、周玉滿及多位里長，均認為第三方案較佳，因苗121沿線住戶多，觀光景點多，可直接帶動通霄南7里發展，且新增道路全長最短，也能減少建設經費。