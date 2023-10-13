桃園「這區」公園預定數十年仍荒蕪 市府曝原因

桃園新屋頭洲里上的公一公園約3公頃面積，於1990年被畫定為都市計畫預定地，不過數十年過去，該地仍是一片荒蕪，地方不斷爭取希望能盡速規畫興建。桃園市工務局回應，該預定地所有權牽涉多單位及私人土地，加上現況未有聯外道路，視用地取得比率及都市計畫道路開闢情形，及市府財源持續滾動式檢討。

頭洲里與中壢區僅有民族路六段僅一路之隔，不過雙邊卻兩樣情，市議員陳睿生表示，過去被畫設為預定地，不過數十年過去，中壢以大樓林立建設發展，反觀頭洲仍是處於未開發狀態。

頭洲里長姜歐秀美指出，過去多次爭取希望能盡速闢建，當地居民也都相當關心，加上頭洲里人口不斷增加，現況僅能至周邊兒六、兒七及頭洲魅力公園，不過公一的腹地最大，盼能有個更舒適休閒綠地。

根據新屋戶政事務所統計，至今年9月底止，頭洲里人口數達5617人，位居新屋各里人口數第1名。陳睿生說，市府建設應依照人口比例成正比，希望市府能盡速辦理。

工務局表示，頭洲公一公園預定地土地權屬為行政院農業委員會農田水利署、財政部國有財產署、桃園養護工程處及私人所有，產權複雜。又因臨民族路六段公園用地其權屬多為私人所有，其土地所有權人反對公園開闢，且要求公共設施解編並都市計畫變更為住宅區用地。

桃園市都市發展局指出，私人土地地主希望變更為可建地，不過因公一公園大部分為水域且為農水署灌溉保留池，可配還地主土地面積不足，難以解編納入重劃開發，因此仍需由工務局徵收闢建。