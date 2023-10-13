新竹縣府防堵登革熱 啟動跨局處會議嚴防

新竹縣累積登革熱已達14例，由於仍處流行期，半數以上縣市出現本土病例，疫情傳播風險仍高，新竹縣府昨啟動跨局處會議，與各大專院校舉行專案研討，呼籲民眾不要掉以輕心、勿堆積積水容器，同時持續清除移工宿舍、社福機構、工地等易孳生病媒蚊場所。

新竹縣副縣長陳見賢表示，已請教育局、交旅處、民政處、文化局，針對高中以下學校、各旅遊景點、寺廟、所轄館舍等，落實清除病媒孳生源，並請新聞處持續以有線電視跑馬燈等方式宣導防治登革熱。

新竹縣府指出，各局處單位均須持續辦理防治登革熱與清除病媒孳生源等相關工作，至於竹縣轄內軍營，則請國防部協助，對於五峰鄉、尖石鄉等原鄉，請鄉公所協助以部落為單位，動員病媒源清除工作，面對登革熱疫情切勿掉以輕心。

衛生局表示，截至11日止，新竹縣登革熱病例數為14例，分別為本土6例（感染源為台南市及雲林縣）、境外8例（印尼、越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓）。近日全台病例流行原因，主要來自颱風外圍環流及午後雷陣雨導致積水容器增加，以及東南亞國家疫情上升，中秋及雙十連假返國人數增加。

新竹縣府除邀集各局處機關會議，同時也與後備指揮部、各鄉鎮市公所、衛生所，及各大專院校舉行專案會議研討精進防治作為。

新竹縣府將持續辦理轄內如移工宿舍、寺廟、墓地、教堂、養護中心、兒少安置機構、社福機構、托嬰中心、縣有土地、縣有財產、工地、工業區公設用地、公園、市場、觀光景點、旅館等場所的病媒孳生源清除工作。