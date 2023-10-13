疑電線走火釀人命 竹市這百戶老舊公寓都更案再起話題

新竹市鐵道路一處社區大樓9日發生火警，5樓住家疑似電線走火，獨居的廖姓老翁遭濃煙嗆昏送醫不治。由於該棟大樓欣欣福園社區老舊屋況不佳，2015年被市府列為新竹市首件老舊社區都更案，但因故卡關多年，因近日發生火警攸關人命，已有住戶醞釀陳情，盼相關單位重視老舊大樓亟待都更的心聲。

該起火警發生在9日晚間10點多，住在5樓的廖姓老翁為低收入戶，其住家竄出火光，警消獲報搶救。據了解，廖翁當時人在洗澡，手機放在客廳充電，疑似電線走火釀災，老翁逃生不及，被濃煙嗆昏倒臥房間，送醫不治。

發生火警的大樓是屋齡40多年的欣欣福園社區，共100餘戶，因建物外牆剝落、縫隙龜裂、房屋漏水嚴重，居住品質不佳。在2015年，有實施者擬定都市更新事業計畫向新竹市政府申請報核，要蓋13層的現代化電梯華廈，當時被市府列為首件符合老屋新生的中低層公寓都更案。

但一晃眼8年過去，欣欣福園社區都更案依舊原地踏步，近日發生火警再次引起住戶關注。市議員黃美慧說，大樓屋況差，還曾出現牆壁疑似長出「鐘乳石」的景象，雖然有7成多住戶經整合願意都更，也有實施者擬定都更計畫，但條件還未達共識，導致都更卡關迄今。

境福里里長曾發表示，欣欣福園社區老舊，有的原住戶還住在裡頭，有的則搬離將房子出租。據了解，有的住戶認為要都更換屋，還得再出四、五百萬元，根本無力負擔，他認為要都更可以，但要由市府公辦做後盾才有公信力，如此住戶才會更有意願參與，都更才推得下去。