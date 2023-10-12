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桃園「這社宅」預估超搶手 11月1至20日開放申請
桃園楊梅一號社宅「住宅動」，提供3種房型共216戶住宅，原定今年3月完工，不過受疫情及缺工料影響延宕半年，今年9月底前竣工後驗收，今年11月1至20日開放民眾申請，因地理位置優越，預估會很搶手，預計明年1月抽籤，3月底入住、4月起租。
斥資逾13億興建的楊梅一號社宅位在金龍一路及金龍三路上，鄰近埔心公園，基地面積約1萬6千平方公尺，工程分為地下2層、地上15層的住宅棟及地上4層的公共服務棟，自2020年開工，公共服務棟目前已完成驗收並點交給使用單位，而住宅棟原定今年3月完工，卻因缺工料影響延宕半年。
桃園市住宅發展處表示，住宅動目前進入驗收階段，提供3種房型共216戶住宅，一房型室內17坪72戶、二房型室內31坪80戶及三房型室內43坪64戶，將於11月1至20日開放民眾申請，將於明年1月抽籤。
住發處說，民眾可於上班時間至住發處臨櫃辦理，或是於網路上填寫申請書申請。社宅租金依家庭成員平均所得共分成6個級別，其中一房型2100至8500元、二房型5000至1萬5200元、三房型8900至2萬400元，按照不同級別不同收費。
住發處表示，社宅提供200席汽車位、280席機車位停車位第1次申請採登記抽籤制，一次僅能登記申請1車位，有2個以上車位需求，應於第1次申請後再洽停車場業者詢問有無空位承租。汽車位1席月租2000元、機車則是100元，第1席費用另計。
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