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找學生拍片卻選在段考前…挨批佔用時間不可取 竹市府回應

中央社／ 新竹市12日電
新竹市府擬拍攝關埔通學專車影片，徵求學生當演員，但拍攝日竟在段考前1天。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影
新竹市府擬拍攝關埔通學專車影片，徵求學生當演員，但拍攝日竟在段考前1天。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影

新竹市府擬拍攝關埔通學專車影片，徵求學生當演員，但拍攝日竟在段考前1天。有竹市議員說，佔用學生考前溫習時間不可取。市府表示，會尊重學生家長意願，妥適時間安排。

1名網友今天在臉書Facebook發文表示，近日有新竹市東區新科國中家長通訊軟體群組收到通知，其中有新竹市長高虹安要拍攝「關埔通學專車」影片，徵求有搭專車的學生擔任演員，但拍攝日期10月16日是學校段考前1天。這篇貼文引發網友熱議。

民進黨新竹市議員曾資程向中央社記者表示，高虹安活在以自我為中心的世界，做很多事情都只有考慮到自己，沒有同理心體會周遭人的感受，段考前1天安排學生入鏡，再次證實高虹安一直活在自己的世界。

曾資程指出，市府編列每年新台幣600萬元預算開辦安心通學專車，但僅服務55名學生，是一項沒有全盤規劃思考、局處本位主義、缺乏橫向溝通所形成的不成熟政策，其實市區公車藍線、藍1線增加停靠站點及增加班次，就可滿足通學需求，市府卻要花公帑，甚至造成其他區域民眾有次等市民的感受。

綠黨新竹市議員劉崇顯說，通學專車政策立意良善，但放眼至整座城市的格局則略顯不足，高虹安卻要特意拍片宣傳，代表她上任至今的政積乏善可陳，沒有更值得拍片宣傳的地方，為此佔用學生的考前溫習時間更是不可取。

新竹市府向中央社記者表示，為避免造成學生、家長的擔心與不便，竹市府教育處會與學校溝通，尊重學生家長意願，並做妥適時間安排。

竹市府表示，關埔地區學生數日漸增長，導致部分孩子未能就近入學，為解決區域就學問題，市府除研議學區劃分外，也透過安心通學專車協助非自願越區就讀的孩子們，部分補助照顧孩子就學通勤需求。

高虹安 議員

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