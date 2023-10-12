國1增設造橋交流道聯絡道 行政院長陳建仁今午前往視察
國道1號增設造橋交流道及聯絡道計畫，上月由行政院核定約26億元，目前已進入環評差異評估及興建計事業畫階段，行政院長陳建仁今天下午出席國衛院「生物製劑擴廠暨戰略平台資源庫興建工程」開工動土典禮後，也前往現場視察並聽取交通部簡報，他期許工程能盡速開工並早日通車。
交通部簡報指出，原造橋收費站旁便道，自ETC啟用後封閉，104年3月間苗栗縣政府提計畫增設造橋交流道及聯絡道計畫後，遲無定案延宕至今，直到上月19日行政院核定興建計畫，原編列經費也由18億元增加到25.95億元（含用地拆遷費）。
當中，也包含造橋鄉苗14線（國1造橋交流道聯絡道）拓寬工程總經費約2.7億元，由公路局生活圈道路計畫補助，免除縣府應負擔的配合款，可說是特例。同時連絡道穿越國道的箱涵，也將由於7公尺寬，拓寬到22公尺，避免形成交通瓶頸。
目前進度已進入環評差異評估及興建計事業畫階段，明年3月起將由地方政府辦理土地變更的用地取得（24個月），預計115年3月發包動工，119年9月完工。
有關聯絡道拓寬部分，苗縣府工務處初步規畫苗14線造橋鄉平仁路、禮蘭路1.3公里路段，拓寬至18公尺、雙向4車道，後續將辦理委託細部設計，期程希望今年底送公路總局審查通過，明年辦理用地取得及工程推動。
縣長鍾東錦表示，中央體恤縣府財政狀況，同意免除苗14線拓寬工程地方配合款，造橋交流道完工後，不僅減少造橋居民繞駛鄰近頭份、頭屋交流道的車行時間與距離，進而提升高鐵苗栗車站特定區聯外交通便利性與可及性，促進苗栗地區在地觀光及產業發展。
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