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國1增設造橋交流道聯絡道 行政院長陳建仁今午前往視察

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
有關國道1號增設造橋交流道及聯絡道計畫，行政院長陳建仁今天下午前往原造橋收費站北向地磅站視察並聽取交通部簡報，他期許工程能盡速開工並早日通車。記者吳傑沐／攝影
有關國道1號增設造橋交流道及聯絡道計畫，行政院長陳建仁今天下午前往原造橋收費站北向地磅站視察並聽取交通部簡報，他期許工程能盡速開工並早日通車。記者吳傑沐／攝影

國道1號增設造橋交流道及聯絡道計畫，上月由行政院核定約26億元，目前已進入環評差異評估及興建計事業畫階段，行政院長陳建仁今天下午出席國衛院「生物製劑擴廠暨戰略平台資源庫興建工程」開工動土典禮後，也前往現場視察並聽取交通部簡報，他期許工程能盡速開工並早日通車。

交通部簡報指出，原造橋收費站旁便道，自ETC啟用後封閉，104年3月間苗栗縣政府提計畫增設造橋交流道及聯絡道計畫後，遲無定案延宕至今，直到上月19日行政院核定興建計畫，原編列經費也由18億元增加到25.95億元（含用地拆遷費）。

當中，也包含造橋鄉苗14線（國1造橋交流道聯絡道）拓寬工程總經費約2.7億元，由公路局生活圈道路計畫補助，免除縣府應負擔的配合款，可說是特例。同時連絡道穿越國道的箱涵，也將由於7公尺寬，拓寬到22公尺，避免形成交通瓶頸。

目前進度已進入環評差異評估及興建計事業畫階段，明年3月起將由地方政府辦理土地變更的用地取得（24個月），預計115年3月發包動工，119年9月完工。

有關聯絡道拓寬部分，苗縣府工務處初步規畫苗14線造橋鄉平仁路、禮蘭路1.3公里路段，拓寬至18公尺、雙向4車道，後續將辦理委託細部設計，期程希望今年底送公路總局審查通過，明年辦理用地取得及工程推動。

縣長鍾東錦表示，中央體恤縣府財政狀況，同意免除苗14線拓寬工程地方配合款，造橋交流道完工後，不僅減少造橋居民繞駛鄰近頭份、頭屋交流道的車行時間與距離，進而提升高鐵苗栗車站特定區聯外交通便利性與可及性，促進苗栗地區在地觀光及產業發展。

交通部簡報指出，為了行車安全，新增國道1號造橋交流道計畫，未來動線將會保留並避開地磅站，土地取得方面有賴縣府配合。記者吳傑沐／攝影
交通部簡報指出，為了行車安全，新增國道1號造橋交流道計畫，未來動線將會保留並避開地磅站，土地取得方面有賴縣府配合。記者吳傑沐／攝影

行政院 國道 交通部 陳建仁 鍾東錦

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