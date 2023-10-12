殯葬業者非法經營 桃園市府裁罰多次亂象仍難解

桃園市殯葬管理自治條例上路多年，民政局在桃園區、中壢區查到22家殯葬業者私設禮廳提供服務，雖多次裁罰，但亂象難改，市議員黃崇真與張碩芳呼籲市府重視；桃園市政府坦言，眼下要即刻解決問題有難度，中壢有待2025國土計畫實施後的土地重劃、地目變更，桃園則要靠公辦殯葬服務量能提升，抑制非法業者存在。

市議員黃崇真表示，中壢殯儀館周邊的安寧設施有使用情況與地目不符情形，市府應該設法輔導業者，否則國土計畫法實施後，有些安寧設施業者還是可能面臨開罰問題；市議員張碩芳則指出，桃園殯儀館周邊有許多殯葬業非法私設靈堂禮廳，禮廳租用單日要3500元到5000元，是公家的3倍到5倍，市府應設法解決收費亂象，而不是裁罰後就放任業者繼續經營。

民政局長劉思遠坦言，民間業者收費是市場機制，市府難介入管理，但桃園市副市長蘇俊賓表示，會透過提升公家殯葬服務量能抑制非法業者，也會持續與業者溝通；民政局補充，針對非法殯葬業者每年都有持續裁罰，且罰金一年比一年重。

針對中壢安寧設施合法問題，劉思遠指出，國土計畫法在中壢有殯葬園區規劃，如果輔導安寧設施業者轉型合法，業者配合度應該很高，但現在問題出在出租房屋土地的房東，不希望也不願意目前的農業用地變成殯葬用地，所以有待中央的法源依據，「土地沒有合法化，就沒有辦法就地合法」。