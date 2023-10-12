新竹縣府推書法教育 讓學生了解文字結構與美感

竹縣府推動書法教育並在13鄉鎮設書法種子示範學校，其中新埔鎮文山國小是竹縣的書法特色學校，縣長楊文科今天前往了解表示，盼孩子藉由學習書法，了解文字的結構及美感。

新竹縣政府發布新聞稿指出，新竹縣推動書法教育，培養學生對書法藝術的探索、鑑賞及書寫能力，而新埔鎮文山國小為竹縣書法特色學校，楊文科今天到校了解書法教室的實際運作。

縣府說，文山國小增加文房四寶等設備，並有設置畫軌、作品裱褙、書法情境佈置等，讓孩子進行書法課程，深入從楷書的筆劃及範本習寫、篆書等臨摹，也透過學習書法美學，了解文字的結構及美感。

楊文科說，今天看到學生運筆自然流暢，對文字結構很有概念，讚許老師們教學用心，也能透過投影設備，讓學生們清楚看見老師的示範。

他表示，藉由推動書法教育，盼讓更多民眾重視書法，傳承傳統書法之美與藝術，提升縣民文化力。

新竹縣政府教育局長楊郡慈向中央社記者表示，新竹縣在13鄉鎮皆有設立1所國小為書法教育種子學校，鼓勵學校建構結合學校課程設置書法特色學校，營造書法學習情境，讓孩子能深入學習書法，豐富學生美感經驗、創作能力。