YouTuber「超哥」超派炸雞店廢水倒水溝 竹市環保局出手了
前電競選手Toyz劉偉健日前上傳「公審超派的炸雞店！」主題影片，現吃YouTuber「超哥」在新竹市開設炸雞店的品項並逐一點評，未料意外拍到炸雞店員工疑似將廢油倒入水溝畫面。新竹市環保局獲報稽查，確認店家將清洗鍋具的廢汙水直接倒入店旁排水溝，將依違反廢棄物清理法裁處4800元罰鍰。
YouTuber「超哥」今年開設連鎖炸雞店，在新竹市也有分店，Toyz日前到炸雞店消費，並在店家對街現吃炸雞、雞排等炸物，分享個人試吃心得，並上傳影片，恰好拍到Toyz身後有炸雞店員工拿著大鍋子走出來，疑似走入暗巷倒廢油與殘渣至排水溝。
影片一出引發網路熱議，超派炸雞-新竹巨城店在臉書粉絲專頁致歉，表示是員工下班時把清洗油鍋泡泡水倒入水溝，在水溝上留下了殘渣，但後續水溝處有清潔與清洗，造成觀感不佳非常抱歉，很抱歉哪怕只是倒入泡泡水，這就是不對的行為。
店家也出示與廢油公司的契約書，強調廢油都固定請人來回收，也有付費回收，「絕對沒有把廢油倒入水溝裡」，謝謝各位指教與批評。
針對炸雞店疑似傾倒廢油到排水溝，新竹市環保局指出，環保局8日下午4時前往超派炸雞-新竹巨城店稽查，確認該店人員將清洗鍋具的廢汙水直接倒入店旁排水溝，造成排水溝蓋及周遭地面油垢汙染，明顯影響環境衛生。
「營業用廢油或廢水，應依正當程序處理，不可直接傾倒入水溝。」環保局強調，稽查時已要求業者立即清理水溝，並要依正當程序處理，由於傾倒廢汙水已依違反廢棄物清理法第27條第2款規定，將開罰4800元罰鍰，後續也會加強巡查，若仍有汙染行為，按日連續處罰，嚴處重罰。
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