青年創意好點子有獎勵 苗栗農村挹注活力新風貌

苗栗地區農村青年創新好點子縣府有獎，「金獎」得主佟維妮建立在地小農共享平台，「銀獎」林思豪推動完全零碳排的農遊，另名「銀獎」致力無蠅環境農業轉型，挹注農村活力，生力軍展現新風貌。

縣府與農業部農村發展及水土保持署，辦理苗栗地區農村青年創新好點子行動獎勵計畫，手串本鋪企業股份有限公司、台北大倉久和大飯店，贊助39萬元獎金，其中，手串本鋪採購苑裡青農栽植的丹蔘，納入旗下Podium法式私廚特色食材應用，縣府將持續為農村青年人搭建舞台。

縣長鍾東錦今天在縣府頒發1名金獎，2名銀獎，及3名「銅獎」得主，其中，佟維妮以「友善泥，友善農，有間好店」為主題，藉由工藝生活美學，改變販售模式及空間，設計地瓜結合水泥與抿石工藝開發體驗，提供消費者對農業更多元的想像，建立在地小農共享平台。

林思豪則以「NewLife Style-E-Bike智慧低碳農遊暨農村觀光發展串聯整合計畫」為主題，推動完全零碳排的農遊，與西湖鄉湖東休閒農業區導入電動輔助自行車，設計不同難度與風景的地圖供遊客選擇，吸引更多人到農村旅遊。

此外，李誌倫的「壢西坪無蠅環境農業轉型計畫」主題，結合陳威驊、謝易愷，在地發起推動熟禽畜糞肥使用，壢西坪休閒農業區已有約30公頃的農地，登記參與施用新式肥料，降低使用生雞糞肥數量，解決異味問題，打造轉型友善農耕示範區。