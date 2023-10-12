大湖萬聖宮建廟137年 今辦大湖開發史料展及電梯啟用

苗栗縣大湖鄉萬聖宮及鄉公所今天舉辦林朝棟統領與大湖開發史料展，廟內新建電梯也啟用，縣長鍾東錦參加開展及電梯啟用典禮，希望藉由這次展覽，讓鄉親對大湖歷史開發有進一步認識，推動當地宗教文化傳承。

縣府指出，萬聖宮座落大湖鄉大湖村，是鄉內香火鼎盛的寺廟，也是與大湖拓殖有密切關係的古蹟；大湖未開拓前，屬泰雅族原住民棲息之地，清朝同治年間，拓殖銅鑼老雞隆的墾戶吳定新、吳定連兄弟越過關刀山脈，組織「全日成」墾號，招佃開發現今大湖街地區；光緒初年，詹阿祝組織「共同組」召募墾戶，但時常受原住民騷擾。

光緒11年（公元1885年），劉銘傳出任台灣巡撫，戮力經營台灣，將「撫蕃拓墾」列為施政重點之一。當時大湖各莊屢受原住民出草傷人，劉銘傳命出身霧峰林家的名將林朝棟主持中路營務處，率兵撫剿，平定大湖地區「蕃亂」，地方人士為安民心，呈請林朝棟發起創建萬聖宮；光緒14年（1888年）正月一日萬聖宮落成，由林朝棟親臨主持登龕典禮，地方耆老感念林朝棟統領發起建廟之功，同時恭奉林公長生祿位於廟內，永為後世追懷。

大湖開發史料展及電梯啟用儀式上午舉行，鍾東錦、大湖鄉長黃惠琴、代表會主席謝建德及林朝棟後裔、地方人士參與，場面簡單隆重。鍾東錦表示，宗教信仰是民眾心靈的寄託，萬聖宮香火鼎盛且與大湖拓殖有密切關係，大湖開發史料展讓大家對大湖歷史開發有進一步認識，藉此推動當地宗教文化傳承。