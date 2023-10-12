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這座風雨球場有苗栗特色 客庄禾埕融入三台疊翠意象

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市貓裏山公園風雨球場斥資近3000萬元興建，今天熱鬧啟用。記者范榮達／攝影
苗栗市貓裏山公園風雨球場斥資近3000萬元興建，今天熱鬧啟用。記者范榮達／攝影

苗栗市貓裏山公園近3000萬元風雨球場今天熱鬧啟用，新球場客庄客庄禾埕，融入苗栗古八景「三台疊翠」獨具特色，市公所將串連附近功維敘隧道等景點，打造出後花園亮點。

市公所爭取客委會「客庄創生環境營造計畫—禾埕專案計畫」，獲補助2250萬元，市公所自籌250萬元，再追加262萬元，客委會副主委周江杰、苗栗縣長鍾東錦，及苗栗市長邱鎮軍等人今天主持啟用典禮，安排JHBL強權苗栗市明仁、大倫國中校隊表演賽慶賀。

邱鎮軍說，新球場讓球友久等了，因用地屬保安林地，申請土地變更取得建築執照，花了非常多時間，他有深刻的感受，應該推動公共建設行政流程簡化，做事情才會更有效率，不過，新球場啟用前夕遭闖入，地面亂吐濱榔汁，他也要籲請受護珍惜使用，新球場得來不易，公所將串連功維敍隧道、貓裏休閒農業區，及聯合大學等，後花園初具雛形。

市公所指出，風雨球場頂棚設計，融入三台疊翠的意象，使用木質建材貼近自然環境，苗栗平原遠眺，底台墨硯山，中台八角崠山脈，高台加里山，三台疊翠是苗栗古八景，也別具特色。

至於禾埕客家話意思是曬穀場，也是鄰里親友聯繫情感、休閒運動的場域，衍生成社區居民的多功能活動空間，市公所規畫夜間照明、無障礙通用設計，並會增加監視器，球場10月至隔年3月冬令時間，上午8點至晚上9點開放；4月至9月夏令時間，上午7點至晚上9點開放，兼具運動、族群與文化交流等多元功能。

苗栗市貓裏山公園風雨球場斥資近3000萬元興建，今天熱鬧啟用。記者范榮達／攝影
苗栗市貓裏山公園風雨球場斥資近3000萬元興建，今天熱鬧啟用。記者范榮達／攝影
苗栗市貓裏山公園風雨球場斥資近3000萬元興建，今天熱鬧啟用。記者范榮達／攝影
苗栗市貓裏山公園風雨球場斥資近3000萬元興建，今天熱鬧啟用。記者范榮達／攝影
苗栗市貓裏山公園風雨球場斥資近3000萬元興建，今天熱鬧啟用。記者范榮達／攝影
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