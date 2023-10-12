新聘200客諮委上任打造客都 張善政：從戲曲歌謠切入

桃園市長張善政今天上午主持第4屆客家諮詢委員第一次會議，頒發新任200名客家諮詢委員聘書就任，與委員就客家文化永續推廣交流請益，張善政表示，桃園做為客家第一庄，推動客家語言、文化保存刻不容緩，更要從戲曲和歌謠藝術角度切入，讓客家青年真正以身為客家人為榮，傳承客家文化。

桃園市客家諮詢委員會第4屆第1次會議在龍潭區舉辦，委員任期兩年，市府客家事務局今年遴聘新任客家諮詢委員，包括學術、藝文、產業及客家公共事務專家、學者總共200人，該委員會由張善政與客家事局長林昭賢兩人分別擔任正、副召集人，新任委員接受張善政頒發聘書就任，現場就客家事務進行意見交流，期許推動客家文化永續發展，讓桃園成為全球新客都。

張善政表示，客家諮詢委員會主要目的在提供客家政策發言平台，蒐集了解各方意見，桃園市擁有超過90萬客家人口，是全台客家族群最多城市，做為客家第一庄，客家語言、文化保存與推廣，不只是從語言著手，更要從戲曲和歌謠等藝術角度切入，讓客家青年以身為客家人為榮，以身為桃園客家子弟為傲，向下扎根傳承客家文化。

他並指出，市府主辦2023世界客家博覽會展期到15日閉幕，從8月11開展至昨天止，參觀世客博總人數突破1千萬人次，不僅讓全台灣客家人感到驕傲，更讓世界看見華人中的客家族群在保存優良中華傳統文化的貢獻。