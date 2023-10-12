亞洲健康園區落成300戶住宅完銷 北醫大進駐提供頂端銀髮族醫療

位於新竹縣關西鎮的亞洲健康智慧園區今天落成，鎖定金字塔頂端銀髮族，打造度假飯店型照護宅，同時由台北醫學大學附設醫院團隊進駐，開設樂齡診所，提供園區住戶高階精準醫療，不僅有24小時遠距醫療，未來更將醫療服務延伸社區，盼提供關西居民高品質就醫需求。

亞洲健康智慧園區是由台灣房屋集團以環境、溫泉、餐飲、醫學及護理打造的5合1地產，希望在台灣整體邁入超高齡社會的同時，提供民眾對高齡化住宅的選擇，園區設有約300戶1房1廳住宅全數完銷，透過全方位健康管理及緊急醫療，要讓入住的住戶都能有最完善的醫療保障。

台灣房屋總裁彭培業表示，亞洲健康智慧園區與北醫大附醫合作，開設北醫樂齡門診中心，提供醫療、遠距照護及復健服務，園區內還設有護理之家，由專業護理團隊為住戶提供生活復健計畫及預防失智課程，要讓長者從疾病預防控制到延緩老化，有尊嚴的過老年生活。

北醫大董事長陳瑞杰表示，2018年台灣已進入高齡社會，預計2025年更邁入超高齡社會，全台已有超過300萬人口超過65歲，因此長者的醫療照護已成為整個國家待解決的課題，而亞洲健康園區正符合社會發展需求，由北醫大團隊提供前中後3階段醫療服務，結合雲端在入住前提供高階健康檢查，入住後以樂齡診所追蹤慢性病，為退化定期照顧、預防保健，若有緊急醫療需求更提供24小時桃竹區域醫院聯防，或進一步由北醫大提供精準醫療。

陳瑞杰指出，樂齡診所未來不僅能滿足園區住戶就醫，還能將醫療服務延伸進社區，由診所提供健檢、門診及遠距醫療，由北醫大家醫科領軍，結合各醫學專科打造次世代診所，住戶或社區民眾來就診就能基本解決各種疑難病症，還能即時提供北醫大附醫的會診，讓醫療資源零距離。