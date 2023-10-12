竹市經國路23處路口完成重整號誌時制 通行時間減120秒

新竹市經國路是往返新竹縣與新竹市茄苳景觀大道、國道三號交流道及香山地區重要聯絡道路，上下午尖峰車流龐大。新竹市政府今年委託專業交通顧問公司，9月底完成經國路全線23處路口號誌時制重整，經測試改善後整體行車速率最高提升28%，通行時間減少約120秒，後續將檢討車道配置、增設左轉偏心車道等提升安全。

市府交通處指出，市長高虹安上任後責成交通處盤點新竹市交通瓶頸路段，並透過大數據分析尋求解決方案，其中，經國路上下午尖峰車流量龐大，道路容量已飽和，影響整體行車效率，市府應用大數據分析車流特性，決定在今年推動號誌時制重整。

交通處長倪茂榮表示，經國路號誌時制已多年未進行整體改善，例如中華路與頭前溪橋車流量龐大，道路容量與綠燈時間明顯不足，車流常回堵至經國路與中華路口；公道五路口左轉經國路往香山地區方向，車流量大左轉秒數不足，未能有效紓解左轉車流；經國路行經東大路、中正路及中華路四段等車流量大的路口，車流續進效率差。

倪茂榮說，過去長期缺乏詳細交通資料，無法進行整體改善，市府申請交通部補助，用大數據分析車流特性，並推動經國路全線23處路口時制重整作業，改善整體行車效率，不管對行車、行人都有所益處。

為了替經國路重整號誌時制，市府今年委託專業交通顧問公司收集全線23處路口調查交通量、轉向量及車道配置等基礎資料，再利用大數據及號誌模擬軟體分析交通瓶頸，進而提出號誌時制改善方案，確保幹道車流續進、轉向車流紓解效率及最短行人通行綠燈時間，透過號誌模擬軟體檢核最佳時制設計後，下傳至各號誌化路口。

今年9月底，新竹市政府完成經國路全線路口時制重整，經模擬軟體及實車測試經國路往北方向尖峰時段行車速率提升10%至28%、通行時間減少約120秒；經國路往南方向尖峰時段行車速率提升6%至11%，通行時間減少約30秒，大幅縮減民眾行車時間。

交通處表示，10月4日交通部長王國材在經國路與公道五路口視察，市府提出經國路交通安全改善計畫，當下即獲得王國材部長正面回應，同意補助改善經國路路口安全，市府也正盤點待改善路口，預計10月底前向交通部提出申請。