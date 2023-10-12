桃園瑞興7人工濕地公園 明年3月開放淨水質遊憇新景點

桃園市政府為改善板新取水口和中庄調整池水質，斥資2億元執行大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫工程，打造大溪瑞興7個人工濕地池塘，市府水務局今天上午表示，主題工程完工和進行試運轉，有效削減水質汙染物，淨化大漢溪上游工廠、居民生活汙水，預定明年3月開放，供民眾休閒遊憩新去處。

大漢溪流域為北桃數百萬民眾生活用水來源，桃園復興上游至新北市鳶山堰之間，每日截流6萬噸水源，市府獲前瞻計畫補助執行埔頂排水水環境改善計畫，確保中庄調整池及鳶山堰自來水原水水質，在大漢溪左岸、中庄調整池河段面積打造21公頃全水域環境，創造水域5.5公頃、陸域15.5公頃，在中庄攔河堰旁完成瑞興人工濕地，每天過濾淨化大漢溪上游1萬噸生活汙水，達到符合水質排放標準。

市府水務局長劉宇振表示，人工濕地公園包括瑞興7個人工濕地池塘，規畫1.6公里人行步道及自行車道，還有生態溪流及景觀平台、廣場，兼具水質淨化、生態綠化、節能減碳及棲地保育多功能環境教育場址。