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桃園瑞興7人工濕地公園 明年3月開放淨水質遊憇新景點
桃園市政府為改善板新取水口和中庄調整池水質，斥資2億元執行大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫工程，打造大溪瑞興7個人工濕地池塘，市府水務局今天上午表示，主題工程完工和進行試運轉，有效削減水質汙染物，淨化大漢溪上游工廠、居民生活汙水，預定明年3月開放，供民眾休閒遊憩新去處。
大漢溪流域為北桃數百萬民眾生活用水來源，桃園復興上游至新北市鳶山堰之間，每日截流6萬噸水源，市府獲前瞻計畫補助執行埔頂排水水環境改善計畫，確保中庄調整池及鳶山堰自來水原水水質，在大漢溪左岸、中庄調整池河段面積打造21公頃全水域環境，創造水域5.5公頃、陸域15.5公頃，在中庄攔河堰旁完成瑞興人工濕地，每天過濾淨化大漢溪上游1萬噸生活汙水，達到符合水質排放標準。
市府水務局長劉宇振表示，人工濕地公園包括瑞興7個人工濕地池塘，規畫1.6公里人行步道及自行車道，還有生態溪流及景觀平台、廣場，兼具水質淨化、生態綠化、節能減碳及棲地保育多功能環境教育場址。
該瑞興人工濕地池塘園區的主體工程完成，正在進行試運轉，蓄水容量達4.4萬噸，每天淨化大漢溪上游生活汙水1萬噸，透過人工濕地淨化，每天削減汙染約162公斤，可減除生活汙水70%汙染物，目前人工濕地試運轉和完成相關查驗，預計明年3月完成試運轉後，開放民眾前往休閒、遊憩使用。
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