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經典不動產今捐贈竹市2百萬復康巴士 善舉發揮愛心

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
市府感謝經典不動產公司董事長魏希全、總經理魏政方慷慨解囊，善舉發揮愛心，盼望此善舉能持續拋磚引玉。圖／市府提供
市府感謝經典不動產公司董事長魏希全、總經理魏政方慷慨解囊，善舉發揮愛心，盼望此善舉能持續拋磚引玉。圖／市府提供

民間企業傳遞愛心捐贈復康巴士，今天於新竹市政府舉辦捐贈儀式，捐贈價值200萬元的復康巴士1輛，市府感謝經典不動產公司董事長魏希全、總經理魏政方慷慨解囊，善舉發揮愛心，盼望此善舉能持續拋磚引玉，號召更多善心人士及企業投入社會公益，需要幫助的人。

高虹安表示，上任後與市府推動身障六大平權，除各項福利津貼及生活照顧外，今年8月15日開辦身心障礙者走失手鍊服務，以及持續推動無障礙微旅行，鼓勵行動不便及身心障礙的市民朋友能多外出參與活動，落實身心障礙六大平權理念。

張治祥表示，竹市復康巴士接送服務免付費，一直是此項服務免付費的少數縣市之一，受惠不少身心障礙者。自92年開辦復康巴士接送服務以來，已提供至少55萬趟次、88萬次交通接送，今日經典不動產公司捐贈1台復康巴士，竹市復康巴士共計24輛，未來將繼續服務更多需要幫助的身心障礙朋友。

社會處長黃佳婷表示，竹市復康巴士有一半的車輛來自民間捐贈，感謝新竹市許多樂善好施的民眾和企業愛心善舉。

社會處呼籲，復康巴士主要協助行動不便的民眾，並以就醫為優先，資源有限，因此建議符合資格搭乘的民眾，請以電話或網路方式提前預約，預約電話為03-5624119或https://wellbus.tw/portal （新竹市復康巴士預約平台）。若民眾想更了解復康巴士服務內容，可電洽社會處身心障礙福利科03-5352386#502，或聯繫復康巴士受託單位-財團法人伊甸社會福利基金會03-5624119。

經典不動產事業公司總經理魏政方（左）捐贈復康巴士，由市府秘書長張治祥（右）先代表市府接受。圖／市府提供
經典不動產事業公司總經理魏政方（左）捐贈復康巴士，由市府秘書長張治祥（右）先代表市府接受。圖／市府提供
竹市復康巴士接送服務免付費，一直是此項服務免付費的少數縣市之一，受惠不少身心障礙者。圖／市府提供
竹市復康巴士接送服務免付費，一直是此項服務免付費的少數縣市之一，受惠不少身心障礙者。圖／市府提供

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