內壢交流道旁大圳未加蓋道路空間限縮 水利署曝原因

桃園國道一號桃園內壢北上中園路段，右轉桃圳路的區域，因桃園大圳未完全加蓋，導致路面通行空間較被迫縮減，地方希望能將該約20公尺的流口加蓋，增加汽機車流通行空間。農田水利署桃園管理處表示，該未加蓋留口用於清淤，因此暫時不考慮加蓋，後續持續評估。

中園路及桃圳路道路為交流道及通往中壢工業區重要道路，平時車流相當大。市議員葉明月說，中園路右轉桃圳路因桃園大圳加蓋未完全蓋滿，轉彎空間狹窄險象環生導致交流道北上車與右轉汽機車造成互相推擠。

葉明月說，當地鄰近萬能科技大學及工業區，加上周邊內定及永福里辦公室也多次陳情，希望轉腳處能夠把它加蓋作為道路使用，但都得不到相關單位的同意，近期再次請相關單位到場會勘，希望水利署能同意加蓋。

葉明月表示，中園路對向路段也有一處未加蓋的留口，盼農水署能利用該留口就好，讓用路人有更多行車空間。