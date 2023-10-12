助理案後 高虹安談最近事情很多 「但眼淚不能流下來」

台北地院審理新竹市長高虹安被控浮報國會助理酬金、加班費詐領公款貪汙案，昨傳喚高虹安出庭，高虹安今天參加新竹九降風音樂節記者會，致詞時有感而發說，「聽完現場的歌曲後，也滿被療癒，尤其最近事情滿多的，但眼淚不能流下來。」

高虹安上午11點參加「2023新竹九降風音樂節」記者會，媒體堵訪要詢問高虹安對昨天助理費案的看法，高虹安一言不發，未有任何回應。

上午記者會由「海岸乾杯」樂團表演水中的花蕊、欲來出海等歌曲，高虹安在台上致詞時表示，歌曲非常療癒人心，剛剛主持人說「聽到第二句就要哭出來」，她其實也覺得滿被療癒的，尤其最近事情滿多，但眼淚不能流下來，一流下來媒體就可以做新聞。

高虹安也歡迎民眾在10月21、22、28、29日在風livehouse舉行的四天活動，共27組獨立樂團和藝人共同演出，另還有文創市集，歡迎民眾到新竹公園享受音樂節。