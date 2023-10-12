桃捷延伸中壢綜規過關送行政院 市府拚8年捷運環狀通車

桃園市政府捷運工程局今天上午表示，捷運綠線延伸中壢綜合規畫已通過交通部審查，今天由交通部函報行政院審議，等行政院核定後，就可以展開設計發包等實質建設作業。

捷工局表示，全案送行政院以後按照作業流程，會先交由國發會審查，重點除了工程技術就是財政的分攤比率，通過審查後等於走完中央所有核定程序。捷運綠線延伸中壢總經費因為物價上漲，工程和用地取得的費用是361.59億元，比原先在可行性研究階段328.04億元高；不過因為中央把桃園市財力等級從第2級改為第3級，中央非自償性經費的補助比率由55.25%調增為84%，桃園市政府捷運經費分攤的比率跟著降低，少負擔約40億元。

捷運工程局劉慶豐局長指出，為完備桃園市第一階段三心六線捷運路網，提供便捷大眾運輸服務，市府自109年2月15日行政院核定捷運綠線延伸中壢計畫可行性研究後，就積極辦理環境影響說明書、都市計畫變更及綜合規畫等作業。

其中環說書今年2月獲環保署備查，所涉都市計畫變更也於今年6月提送內政部都委會審議中，而綜合規劃報告於111年3月完成提送交通部審查，並依交通部初審意見再優化後，重點為桃園捷運綠線與機場捷運可於A23站（與台鐵中壢站共構）轉乘，降低八德旅客到中壢需轉乘的不便，市府今年年8月18日依7月10日委員會意見提送修正報告書至交通部後，交通部終於在今天將報告書轉行政院審議。

劉慶豐說明，捷運綠線延伸中壢計畫路線起於八德區捷運綠線G01站（建德、興豐路口附近高架），向西行與捷運機場線A23站地下銜接轉乘，全長約7.2公里，共設置5座車站，將連結捷運機場線及桃園捷運綠線形成桃園市境內環狀捷運路網，並結合沿線都市更新及土地開發效益，提高桃園市整體交通路網可及性。

劉慶豐強調，桃園捷運綠線主線及捷運機場延伸線都已經動工，建構桃園市捷運環狀路網已箭在弦上刻不容緩，綠線延伸中壢計畫將積極爭取於今年獲行政院核定，並以綜合規畫核定後8年通車為目標。現階段先以完成軌道成環為目標，未來再透過系統整合，逐步實現一車到底，無需轉乘的環狀營運模式，提供旅客無縫接軌的便利運輸服務。