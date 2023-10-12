桃園航空城拆遷戶 明千人赴行政院抗議：不會只作秀就回去

桃園航空城開發案「先建後拆」攸關上萬拆遷戶權益，被認為跳票，立委黃世杰上周在立法院開記者會呼籲中央正視地方心聲。桃市議員游吾和、徐其萬和多位里長、住戶代表今天指出政府的回應依然重彈舊調，明天到行政院的陳情抗議如期舉行。

游吾和表示，至今天中午登記要到行政院抗議的鄉親，已有30輛遊覽車的人數，登記者還在增加中，大家的訴求就是重申政府要兌現「先建後拆」等承諾，13日抗議日，除非行政院長出面接下陳情書，否則包括副院長鄭文燦在內，不會給官員陳情書，藉此表達對鄭文燦和政府長期失信於民的不滿，也請外界「不要以為我們是作作秀就回去，絕不會只是這樣」。

市長張善政昨到議會施政報告，游吾和質詢時指張善政選舉時跳票的政見包括建物評點由12.2元提升至14.7元、配地比增加、最後搬走的徵收戶有無15%扶助金。

地政局說，建物評點和增配地必須依法規，雖然法規面無法從12.2元調高至14.7元，但是中央和地方政府都同意增加20%拆遷補償，藉此回應拆遷戶提高點數的要求。另外，最後搬遷居民的補助方案還未定案，市府會重新檢討期程；如果尚未搬離的拆遷戶於113年10月自動搬遷，將加發10%建物補償費的獎勵金、30萬元房租補助及1份人口搬遷費，希望增加優先搬遷意願。

大園區菓林里長陳錫達說，上周參加黃世杰的記者會就說明航空城的拆遷戶是為了國家的重大建設，犧牲搬離原來的家園，「先建後拆」是前市府自己喊的，現在卻一再跳票，拆遷戶落得到外面租房子苦等，形同連一個安身立命的家都沒了，居住正義在哪裡？

陳錫達說，現在的物價、房價和民國60年代政府要闢建桃園國際機場大量拆遷民宅、工廠時差很大，結果政府還在用施捨、領錢走人的做法，現在房價、建築成本高得嚇人，拆遷戶想法是用政府的補償金，就能買回自己的家和蓋回自己的家，結果竟然是買不回安置住宅、蓋不回安置街廓。

陳錫達指出，今年7月3天6場航空城拆遷戶安置住宅說明會，他強烈反映安置住宅戶心聲，政府賣1坪22萬（不含公設），1個停車位 80萬至120萬元，有拆遷戶算過原本23.67坪的房子領239萬元補償費，買23.26坪的安置住宅卻要花940萬元，太貴了，沒辦法買。原本住得好好的，已經沒有房貸負擔，現在卻要回到重新揹貸款的生活，不要忘記拆遷戶是配合國家重大政策迫不得已，現在的房貸和30年前的房貸壓力哪個大，很清楚，政府這樣做合理嗎？

桃園市公民監督聯盟陣線理事長黃有錫為拆遷戶提出6項主張，包括基本重建價格應依法符合營建上漲指數，爭取重建年評點，應從91年自治條例立法8.4元為基準，調整至今年112年為16.6元；還有加發最後搬遷獎勵15%，以利先建後遷。提高配地比2%，改以開發後標售金額補償拆遷戶。

桃園市政府地政局表示，航空城開發區地上物拆遷補償，依全市自治條例規定的一致標準辦理，為協助居民眾安置及重建，依照行政院航空城核心計畫專案小組會議討論，已確定原則以具安置資格的建物為補助對象，參考徵收當期與今年建物評點的變動幅度，加發建物補償費20%之補助費。

地政局說明，航空城安置住宅的讓售價格，市府及民航局在考量安置目的下，以優惠價讓售安置戶，售價包含土地價格及建物實際建造價格，其中土地售價以開發後評定地價再優惠之價格訂定專案價格，另對於小坪數或弱勢家戶，規劃安置對象所領總補償費在最小房型最高價格以下、配售一定面積以下者，由市府及民航局補貼補償費與配售價格差額的50%，以協助居民安置。