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一半成員來自教育界 貓裏樂集國樂團演出明天開放索票

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
貓裏樂集國樂團10月28日周末晚間7點30分將在苗栗文觀局中正堂演出，明天13日上午9點起在文觀局服務台開放索票。圖／苗栗縣政府提供
貓裏樂集國樂團10月28日周末晚間7點30分將在苗栗文觀局中正堂演出，明天13日上午9點起在文觀局服務台開放索票。圖／苗栗縣政府提供

貓裏樂集國樂團今年的人才培育及展演活動「樂讀」，將在10月28日周末晚間7點30分在苗栗文化觀光局中正堂登場，採索票入場方式，明天13日上午9點起在文觀局服務台開放索票，或洽貓裏樂集國樂團037-362787，每人限索4張，索完為止，縣府歡迎有興趣的朋友別錯過。

文觀局指出，「貓裏樂集」團員由社會各界人士組成，其中二分之一團員為教育界人士，除歷年年度演出之外，更積極參與社會公益演出，盼提升縣內的國樂藝文氣息。

這次演出曲目安排多元，有民間音樂與日本名謠，還有歌仔戲曲牌「雪梅思君」作為創作的題材「雪梅吟」；另外在器樂表現上，加入江蘇民歌「拔根蘆柴花」與「茉莉花」作為創作素材改編成的二胡獨奏作品「揚州小調」，展現團員精湛演奏能力及樂器豐富的表現；屆時並邀請公館鄉玉泉社區歌謠班和樂團搭配演出鄧雨賢膾炙人口的作品「四月望雨」，在人聲與樂器交織下，呈現樂曲的豐富 表現與藝術性。

歡迎愛樂人士及鄉親一同來聆賞，感受一場美妙的音樂饗宴，相關訊息可上Fb「貓裏藝文」粉絲專頁或苗栗縣文化觀光局網站查詢。

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