社宅租金漲6成挨批 桃市府：調整方案、延後實施

桃園八德一號社宅傳出租金調漲，平均漲幅達6成。桃園住宅發展處表示，成本影響租金不得不漲，但會依薪資差異調整，新方案預計年底前重新研議、延後實施。

桃園市議會民進黨團今天召開記者會表示，近期八德一號社宅傳出租金調漲，平均漲幅高達1.6倍，讓許多年輕家庭、弱勢租客哀鴻遍野。

黨團指出，最便宜的15坪1房型，第1級租金從新台幣2400元漲到3596元，漲幅約1.49倍；最貴的50坪3房型，第6級租金從1萬8700元漲到3萬2100元，漲幅約1.71倍。

桃園市政府住宅發展處回應指出，桃園社宅40%為政策戶（低收戶、特殊家庭等），60%為一般戶，租金制度分成6級、由少到多，要付多少租金是依租戶家庭成員每人每月平均所得來計算，每戶的人均月薪從0元到5萬5920元都有。

住宅處指出，八德一號社宅約有418戶承租戶，租金已3年未漲，考量市價租金逐年攀升、人力管理成本上漲，租金不得不調整，縱使調漲後的社宅租金仍低於市價租金，而且內含管理費。

住宅處指出，驟然調漲6成確實讓外界錯愕，已著手研究調整方案，會考量政策戶、一般戶及薪資差異，不會一視同仁調漲、讓弱勢租戶的負擔過大；以市價打折扣的租金政策不變，預計年底研究出新方案。