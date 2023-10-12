竹市敬老卡農會消費 「100點不夠用」

新竹市府9月22日宣布擴大敬老愛心卡可到農會消費使用，每月上限100點（1點1元），長輩「呷好逗相報」，但不少民代接獲陳情，目前除了農會與5個辦事處可扣點消費，剩餘3個辦事處還無法使用，提案希望能擴大開放就近消費，也希望增加使用點數上限，讓敬老卡愈來愈好用。

市府社會處長黃佳婷說，敬老愛心卡開放農會消費後反應熱烈，因此分階段開通，9月底先開放新竹市農會本會直銷站、民權與新興辦事處可扣點消費，虎林、樹林頭與內湖辦事處也已在10月初開通，目前正在洽辦三姓橋、光復、光華辦事處設定票證系統等，預計10月底前開放。

不過，議員曾資程、鄭美娟、宋品瑩近日都在議會提案應該增加敬老愛心卡農會的消費據點，議員蕭志潔也提案建議希望市府將農會消費上限100點提高至300點。

新竹市農會總幹事鍾祥銘說，近期很多長輩來到農會消費，農會也準備百元商品敬老專區方便選購，但長輩們都大多反映「100點不夠用」，他認為民以食為天，希望市府研議增加點數，讓預算可被充分使用，讓長輩開心採買，也可以幫助小農。