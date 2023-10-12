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竹東首棟社宅招標 擬建90戶

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹東首棟社宅「東林好室」公開上網招標，基地鄰近竹東火車站、鎮公所及郵局。圖／新竹縣府提供
竹東首棟社宅「東林好室」公開上網招標，基地鄰近竹東火車站、鎮公所及郵局。圖／新竹縣府提供

新竹縣政府規畫7處社會住宅案，預估提供近2000戶，竹東鎮首棟社會住宅「東林好室」工程公開上網招標，基地鄰近竹東火車站、竹東鎮公所及郵局，總戶數90戶，並設置托嬰中心，也備受地方期待。

縣府規畫的7處社會住宅案，包括竹北市2處、竹東鎮3處、湖口鄉2處等，其中6處內政部委託國家住宅及都市更新中心辦理評估，1處為縣府先期規畫評估，涉及都市計畫變更部分由縣府配合辦理，竹東鎮「東林好室」工程公開上網招標，面積約1627平方公尺，總戶數90戶，並設置托嬰中心。

社宅案進度最快的湖口鄉「新湖好室」工程，已在2月順利決標，基地鄰近新湖國小及愛勢村活動中心，面積約2567.34平方公尺，初總戶數130戶，同時為增加社福功能，預計設立日照中心及托嬰中心。另外，湖口鄉「信勢安居」正積極規畫中，基地坐落在湖口鄉信勢村達生路橋旁，規畫以小家庭及就業就學青年為主。

新竹縣長楊文科說明，竹縣總人口數持續提升，為落實居住正義，縣府在社會住宅興建完成前，也會積極推動包租代管及住宅補貼等政策，保障居住權益。

社會住宅 托嬰 新竹

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