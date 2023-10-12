張善政施政報告 綠議員連環抗議

桃園市長張善政昨天市議會定期會大會施政報告，民進黨抗議一波又一波，議員在議事廳外「突襲」阻擋，還在主席台前喊口號舉「喝酒罔顧風災，市長出來道歉」布條；張善政回覆，民進黨資訊有錯誤，參加活動是去拓展桃園國際人脈，因為那一場活動有很多國際友人，「這時候不去拓展國際，我什麼時候去？」

市議會昨天總質詢施政報告，民進黨議員一字排開高喊「市長航空城政見跳票」、「無心市政」等口號與舉抗議看板，一度近身擋在張善政前面，隨扈連忙慢慢引導，副市長蘇俊賓也幫忙擋人，張善政才能進入議會議事大廳，民進黨議員也跟著步入議事廳，在主席台前一字排開，高喊抗議口號。

第一名質詢的國民黨市議員林政賢肯定張善政為人實在，做事不做秀，不像前市長鄭文燦能袖善舞，不過桃園是幾次颱風來襲，唯一沒有颱風假的城市，臉書罵聲連連，不少學生、勞工用不同的用語表達颱風不想上課上班的心情。

張善政表示，有全國的民調顯示，77%支持未達標準不放颱風，要決定放不放颱風假確實兩難，市府是按中央氣象署的預報，達到放假標準就標準，沒有就正常上班課。

議會民進黨議會團隨後舉行記者會，黨團總召呂林小鳳、市議員許家睿表示，八德一號社宅租金調漲，而且公告漲租時間非常短，離續約時間不到1個月，租客就算要另覓他處，也很難在短時間找到合適地點，社宅漲租「比惡房東還惡劣」，要求張在市長任內凍漲租金。

議員鄭淑方、王珮毓、張肇良和黃瓊慧等人則批張善政在「小犬」颱風來襲時無做為，還跑去國民黨慶祝酒會，桃園新屋最大陣風達11級，比放假的台中8級、新竹6級都高，卻沒有研議放假，結果路樹倒塌、候車亭倒塌和八德1萬多戶停電，龍潭有民眾在風災中被路樹打到重傷命危，還在加護病房插管治療，張冷血無能。

張善政針對小犬風災，強調市府有三級開設，有標準的SOP，自己也有掌握風災受傷人數，受傷總共3名；至於議員質疑喝酒罔顧風災，張說「請你們去找照片，請你們看我哪一張照片有拿酒杯？」