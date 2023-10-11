桃園唯獨這區未設文健站 地方爭取最快今年底設置

桃園原住民人口達8.1萬人，其中原住民族文化健康站全桃園共34站，唯獨新屋未設立，有民代爭取設立，讓新屋原民也能受到照顧。桃園市原住民族行政局回應，先前向原住民族委員會申請完成初審，今安排複審會勘，若順利有機會今年底至明年初設置完成。

從2006年起，原民會就開始推動「原住民部落長者日間關懷站」，針對位居偏遠、福利資源相對缺乏的部落，希望結合在地資源提供部落長者照顧服務，而在推動十年後將計畫更名為「原住民部落文化健康站」。

文健站的服務對象為55歲以上輕度失能、獨居、亞健康、衰落及能自理身心障礙原民長者，提供簡易健康照顧服務、延緩老化失能活動、共餐或送餐、電話問安及居家關懷等服務。

其中桃園都會區設有21處文健站、復興原鄉區設有14處，不過13區僅新屋未設置。根據桃園民政局統計，截至今年9月底，新屋區原民人口僅933人，為全桃園原民人口最少區。

市議員王仙蓮表示，全桃園唯獨新屋未設，桃園的文健站從2015年開始擴張，8年過去新屋仍一個影子也沒有，這2年皆向原民會申請未通過，不過地方有這樣的需要及聲音，因此希望原民會能通過並設置。

原民局說，新屋由桃園市原住民長期照顧推動協會提出新站申請，經原民局辦理初審，評估新屋無任何文健站可照顧長者，具有滿足在地照顧的需要性適合設站。

原民局指出，因新屋未有任何文健站，考量新屋原住民長者健康照顧需求及申請單位提供的活動場地寬敞，市府於今年8月發文提請原民會重新複審，並加強與場地方及協會溝通協調，安排更加合適的空間及使用配套措施，原民會前往天主新屋耶穌聖心堂場勘，若順利預計今年底明年初能設置完成。