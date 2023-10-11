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桃園羅浮溫泉封園改造完成 市府11月試營運打造溫泉遊
桃園市府重新打造復興區羅浮溫泉景點，今年四月起封園整修至今，增設溫泉管線、泡腳池硬體工程陸續本月底前完工，市府風景區管理處長廖育儀今天下午表示，羅浮溫泉區封園改善漏水、管線及儲存溫泉施工完成，預定11月底前開放試營運，重新開放遊客泡溫泉，推動羅浮溫泉之旅。
復興區羅浮溫泉湯池2021年11月開幕後，泰雅故事公園泡腳池之外，建置羅浮大眾湯池，共有露天或開放式6口 湯池，富含碳酸氫鈉鹽溫泉，色澤乳白略透明，無臭無味，水溫維持41度，可容納120人使用，今年4月封園整修，原預定9月開放，因為施工延後迄今。
廖育儀表示，羅浮溫泉湯池使用遊客多，因泡腳池水溫不足及湯池漏水，這次封園施工優化儲槽保溫設施、增加從台七線端延伸管線配置完成，未來可讓更多業者申請經營，因為工和風災因素延後，如今改善優化工程陸續完成，委外廠商正在招募人員及教育訓練，做好下月底前開放試營運，希望帶動羅浮溫泉泡湯旅遊。
市府觀旅局這項小烏來風景特定區羅浮溫泉取供管線及既有泡腳池修復工程，主要是提供羅浮溫泉湯池供水設備，及因應業者未來申請經營溫泉資源，觀旅局長周柏吟希望羅浮溫泉改善接管工程完成，增加溫泉儲存量，將來推動私人溫泉民宿、湯屋，發展羅浮溫泉景點，打造溫泉一條街，吸引遊客。
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