桃園羅浮溫泉封園改造完成 市府11月試營運打造溫泉遊

桃園市府重新打造復興區羅浮溫泉景點，今年四月起封園整修至今，增設溫泉管線、泡腳池硬體工程陸續本月底前完工，市府風景區管理處長廖育儀今天下午表示，羅浮溫泉區封園改善漏水、管線及儲存溫泉施工完成，預定11月底前開放試營運，重新開放遊客泡溫泉，推動羅浮溫泉之旅。

復興區羅浮溫泉湯池2021年11月開幕後，泰雅故事公園泡腳池之外，建置羅浮大眾湯池，共有露天或開放式6口 湯池，富含碳酸氫鈉鹽溫泉，色澤乳白略透明，無臭無味，水溫維持41度，可容納120人使用，今年4月封園整修，原預定9月開放，因為施工延後迄今。

廖育儀表示，羅浮溫泉湯池使用遊客多，因泡腳池水溫不足及湯池漏水，這次封園施工優化儲槽保溫設施、增加從台七線端延伸管線配置完成，未來可讓更多業者申請經營，因為工和風災因素延後，如今改善優化工程陸續完成，委外廠商正在招募人員及教育訓練，做好下月底前開放試營運，希望帶動羅浮溫泉泡湯旅遊。