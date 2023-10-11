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「點蠟燭釀火災」揭嘸電夢魘 桃園復興頻傳停電…台電回應了

中央社／ 桃園11日電
復興區奎輝里住戶停電點蠟燭上廁所起火燒毀，燒出後山無預警停電生活夢魘。聯合報資料照／記者曾增勳 攝影
復興區奎輝里住戶停電點蠟燭上廁所起火燒毀，燒出後山無預警停電生活夢魘。聯合報資料照／記者曾增勳 攝影

桃園市復興區奎輝里多次停、復電，有里民在停電時點蠟燭上廁所卻釀成火災，一家8口半夜逃生。台電今天說，羅馬公路配線電路年底會增加5處自動化線路開關，加速故障偵測和復電。

奎輝里長李香蘭在臉書發文指出，奎輝里今年夏天直至國慶連假期間，多次發生無預警停電，因為反反覆覆的停、復電，造成很多人家中的電氣用品壞掉。

她說，有里民在8日凌晨停電時，家中孩童要上廁所，剛好發電機沒油也找不到手電筒，只好點蠟燭，卻不慎引發火勢，家長凌晨2時許因為起床餵寶寶喝奶才發現，立刻叫醒全家人並報案，整間廁所燒的面目全非，一家8口差點命喪火窟。

台電桃園區處電務副處長徐丕謀向媒體表示，今年夏天以來，復興山區停電事故的主要因素，是因為有樹竹、鳥獸碰觸配電線路，以及民眾打獵時誤擊電纜線；接獲通報時，都在第一時間派人查修。

他說，為了強化復興山區電網韌性、提升供電可靠度，未來除了加強線路巡視，發現樹竹成長接近配電線路、鳥獸在配電線路上築巢時，會立刻進行清除、剪除的工作，必要時也會設置鳥獸驅趕設施。

他也說，針對永久性改善方向，羅馬公路配線電路預訂在今年底增加5處自動化線路開關，可以在發生停電事故時，加速故障偵測、隔離及復電，縮小停電範圍，提升搶修效率。

停電 廁所 桃園 火災

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