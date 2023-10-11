無預警停水竟因自來水錶遷移 新竹市府將裁罰

新竹市文雅里今天上午無預警停水，當地里長說，經確認非破管搶修，而是住戶水錶遷移工程，指責水公司以搶修名義掩蓋工程事實。對此，新竹市府表示，將依規對施工單位裁罰。

新竹市文雅里長朱毅向中央社記者表示，今天上午10時許全里停水，原以為是破管搶修，經了解竟是有住戶的水錶遷移工程，他向現場施工人員反映後，自來水公司重發公告將「臨時停水」改為「改管」，但住戶沒水可用已成事實。

朱毅表示，破管搶修確實無需公告即可施工，但這次停水原因並非臨時工程，認為新竹市政府不該放任管線單位以搶修名義掩蓋工程事實，讓里民沒有辦法事先儲水，已引發民怨。

新竹市政府工務處表示，水公司於今天上午提交竹光路95巷4弄等6戶申請水管搶修報備，但現場為舊屋拆除配合水錶遷移作業，不符合緊急性挖掘搶修條件，將依據「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」規定裁罰。

台灣自來水公司第三區處副處長徐玟玲表示，先前有與里長會勘，因用戶牆壁要拆除，故須水錶遷移，因擔心施工時管線不能止水，所以停水範圍匡列較大，已向當地里長說明盼獲諒解。

自來水公司新竹給水廠人員表示，經向廠商確認，現場除了遷移水錶的6戶外，其餘用戶已在中午復水，約下午3時完成施工、全區復水。後續會要求廠商遵守規定及流程，相關裁罰由廠商負擔。