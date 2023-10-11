爸媽照過來！桃園周末迎親子嘉年華 路線交通一次看
「2023樂活桃園-幸福藝夏」於這周末登場，14、15日連2天在桃園藝文廣場舉辦，活動勢必吸引民眾熱烈參與，讓每逢假日人車就多的藝文特區更加熱鬧。對此桃園警分局為維護安全及交通秩序，已規劃警力針對藝文廣場周邊進行交通疏導管制，呼籲用路人務必遵從指揮。
「2023樂活桃園-幸福藝夏」周六活動以親子嘉年華為主題，現場將設置氣墊遊樂設施，舞台則有兒童劇、泡泡秀、帶動跳、魔術秀等節目。系列活動以呈現桃園文化及族群特色為主，讓親子家庭在遊玩的同時更加深入了解桃園。
周日下午則有闖關及DIY活動，金曲之夜邀請在地歌舞團、吉那罐子、黑旋風、安地斯樂團、Pink Fun、玖壹壹等歌手樂團，邀請民眾共襄盛舉。金曲晚會將以桃園多樣性族群為主軸，以國台語及新住民、客語、原住民族藝人為邀請對象，讓參與者享受視覺與聽覺的雙重饗宴，展現桃園是個擁有多元性族群及包容的友善城市。
對此桃園警分局提供活動會場周邊停車資訊：桃園市立圖書館停車場（汽車401輛、機車411輛車位）、桃園展演中心停車場（汽車87輛車位）、TIMES桃園藝文二街第2停車場（汽車67輛車位）、藝文園區地下（北區）停車場（汽車517輛車位）、藝文園區地下（南區）停車場（汽車301輛、機車221輛車位）、TIMES中茂新天地停車場（汽車272輛車位），合計有汽車1645輛、機車662輛停車容量，足以應付參與民眾的停車需求。
另外紅黃線及人行道也開放臨停，路段及時段如下：同德六街（中正路-新埔六街段），同德五街（中正路-新埔六街段），人行道臨停機車（綠一公園、綠二公園）；開放時段為本周六、日2天上午10點起至晚上10點止。警方呼籲用路人，務必遵從員警指揮管制，希望活動過程平和順利。
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