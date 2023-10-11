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亞矽創喊卡綠批犧牲桃園未來 張善政：拒接錢坑

中央社／ 桃園11日電
桃園市長張善政說，原計畫是錢坑、拒絕接受，終止的是未動工「工程」，計畫仍會進行。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政說，原計畫是錢坑、拒絕接受，終止的是未動工「工程」，計畫仍會進行。記者朱冠諭／攝影

民進黨桃園市議會黨團今天表示，亞洲矽谷創新研發中心計劃喊停是犧牲桃園未來、破壞前朝努力。桃園市長張善政說，原計畫是錢坑、拒絕接受，終止的是未動工「工程」，計畫仍會進行。

桃園市議會今天進行市長施政報告及說明，民進黨團在質詢前召開記者會表示，亞洲矽谷創新研發中心是前桃園市長鄭文燦時代多年規劃、設計後定案的內容，計劃卻在近期喊停，不僅是賠上桃園產業轉型機會，也是破壞前朝努力。

民進黨市議員在議會質詢時，還當場送上亞洲矽谷創新研發中心的模型，以表抗議。

張善政答詢指出，亞洲矽谷這項國家計劃，與亞洲矽谷創新研發中心這棟建築脫鉤，原計畫就是錢坑，「我拒絕接受錢坑」。張善政並未收下模型。

桃園市政府回應表示，亞洲矽谷創新研發中心工程事先規劃不完善，若要符合需求規格建設出有競爭力的研發中心，預算要暴增至新台幣75億元，執意執行將不符合效益，還會造成財政黑洞，因此決定終止未動工的「工程」，再行研議可行作法，但計畫仍是持續進行。

另外，民進黨團指出，近期八德一號社宅傳出租金調漲，漲幅高達1.6倍，租金調漲公告時間到續新約時間卻只有不到1個月；社會住宅的目的是體恤青年、照顧弱勢，租金漲幅不能只看周邊土地房價及租屋市場行情，無視收入水準是否跟著增加。

桃園市政府表示，關於八德一號社宅租金案，因應市價租金逐年攀升，人力管理成本也上漲，社宅租金也不得不調整；會再考量民眾負擔能力，暫緩調漲租金，重新謹慎研議方案後再行公告。

矽谷 民進黨

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