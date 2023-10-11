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死豬仔死雞陳屍銅鑼有內情? 縣長鍾東錦交辦警方追查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
2隻死豬仔、死雞今天被發現陳屍在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區道路，縣長鍾東錦認為時機敏感，交辦警方追查。記者范榮達／攝影
2隻死豬仔、死雞今天被發現陳屍在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區道路，縣長鍾東錦認為時機敏感，交辦警方追查。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府計畫在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心案爆發爭議，今天又被發現2隻死仔、死雞陳屍在銅鑼鄉中興工業區北區道路，縣長鍾東錦認為時機敏感，交辦警方追查，死豬仔、死雞並已冰藏存證。

銅鑼鄉民代表徐裕逢今天上午10點多接獲民眾反映目睹一輛載運死廢畜禽的貨車，疑因載運太滿，加上轉彎的離心力，2隻死豬仔、2隻死雞被拋出，掉落在銅鑼鄉中興工業區北區道路的轉彎處，全案在今天下午縣務會議引起討論。

鍾東錦認為時機巧合敏感，且通常化製車載運死廢畜禽，死豬、死雞不會在一起，指示縣警察局長莊勝雄，調閱監視器，追查是否有人惡作劇，棄置死豬仔、死雞引發議題，警方目前掌握一輛貨車掉出死豬仔、死雞，正進一步調查中

縣府農業處、環保局人員都到場處理，死豬、死雞掉落路面，違反廢棄物清理法，可處1200元至6000元罰鍰，警方並已受理報案，死豬、死雞是證物，先暫時冰藏存證。

鍾東錦 廢棄物 苗栗縣

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