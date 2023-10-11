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高端流感疫苗不進台南校園？ 衛局：沒有不進校園問題

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
外傳高端疫苗不進台南校園，台南市衛生局今天澄清，沒有特定廠牌疫苗不進校園的問題。圖／南市衛生局提供
外傳高端疫苗不進台南校園，台南市衛生局今天澄清，沒有特定廠牌疫苗不進校園的問題。圖／南市衛生局提供

外傳高端疫苗不進台南校園，台南市衛生局今天澄清，公費疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，接種疫苗的廠牌將依對象採隨機安排方式辦理，沒有特定廠牌疫苗不進校園的問題；若民眾有特定廠牌需求，可自行前往診所接種。   

衛生局指出，今年政府採購4廠牌疫苗皆符合我國衛福部食品藥物管理署查驗登記規定，且經核准進口及使用，且每批疫苗均經食藥署檢驗合格，在品質上有保障。流感疫苗則已有多年使用經驗，非活性流感疫苗在保護力與不良反應發生率上均無差異，民眾可接種任一符合適用年齡的流感疫苗。配合公費疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗的廠牌將依對象採「隨機」安排方式，故無法指定廠牌。

目前台南市獲分配的各種疫苗廠牌百分比為國光「安定伏」51%、賽諾菲28%、東洋12%及高端9%，10月6日議會記者會上所表達的原意是因為校園施打量比較多，故在數量分配上會以中央分配給縣市數量較多的廠牌為主，以避免同一校搭配數種不同廠牌的疫苗，因此，原意並非強調某種廠牌不可進校園。

流感疫苗 衛生局 台南 高端疫苗

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