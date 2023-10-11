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影／議會綠營圍剿 張善政金句連發：最會網軍治國是民進黨

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（穿西裝站立者）到議會施政報告，遇民進黨團拉布條批評。記者陳俊智/攝影
桃園市長張善政（穿西裝站立者）到議會施政報告，遇民進黨團拉布條批評。記者陳俊智/攝影

桃園市長張善政今天赴桃園市議會施政報告，因日前颱風「小犬」沒放假，遭議會民進黨團拉白布條批評「喝酒罔顧風災、市長出來道歉」，加上亞洲矽谷創新研發中心計畫喊卡、「Lin bay 好油」自導自演案等議題，衍生網軍一說；面對「正職的網軍，兼職的市長」批評，張善政罕見動怒，強硬反擊「最會用網軍治國的是民進黨」。

面對民進黨市議員黃家齊質疑颱風天跑去台北喝酒，張善政強調綠營掌握資訊有錯誤，反問「哪一張照片有拿酒杯」，指自己是去拓展桃園國際管道，「這個時候不去，我什麼時候去？」

市議員魏筠指張善政出國考察與企業簽合作備忘錄（MOU）是割前市長鄭文燦稻尾，又提「好油」案的許哲賓與觀旅局長周伯吟關係匪淺，指網軍藏身桃園市府，每當民進黨議員批評市長就馬上被攻擊；張善政回答「我們哪來的網軍修理民進黨的議員」，指這是民進黨的懷疑，並說「我想這個民進黨比較厲害」。

接著，魏筠與同黨議員彭俊豪、黃崇真、張曉昀送亞矽創模型給張善政，但張善政拒收，直說「我拒絕錢坑」；張善政指亞矽創蓋好也是毛胚屋，沒有人會租，市府另有規劃，會與民間合作，擴大亞矽創的範圍，至於亞矽創原本規劃的公共空間會另做安排。

市議員劉仁照緊追張善政颱風天跑到台北參加酒會一事，詢問張善政臉書當天有多少留言；張善政未正面答覆，只說「你們很有網軍的實力」，再掀網軍爭議。對於周伯吟被質疑，他回應「民國跟清朝的事不要混在一起」。

市議員黃瓊慧質疑網軍側翼藏在市政府，要求張善政調查，「他們有沒有私交？在日本有沒有聯繫？」張善政則忍不住回嗆「最會用網軍治國是民進黨」。

桃園市長張善政（穿西裝站立者）到議會施政報告，遇民進黨團拉布條批評。記者陳俊智/攝影
桃園市長張善政（穿西裝站立者）到議會施政報告，遇民進黨團拉布條批評。記者陳俊智/攝影
桃園市議會民進黨團送亞洲矽谷創新研發中心模型給桃園市長張善政（穿西裝站立者）遭拒收。記者陳俊智/攝影
桃園市議會民進黨團送亞洲矽谷創新研發中心模型給桃園市長張善政（穿西裝站立者）遭拒收。記者陳俊智/攝影

張善政 民進黨 議員

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