影／議會綠營圍剿 張善政金句連發：最會網軍治國是民進黨

桃園市長張善政今天赴桃園市議會施政報告，因日前颱風「小犬」沒放假，遭議會民進黨團拉白布條批評「喝酒罔顧風災、市長出來道歉」，加上亞洲矽谷創新研發中心計畫喊卡、「Lin bay 好油」自導自演案等議題，衍生網軍一說；面對「正職的網軍，兼職的市長」批評，張善政罕見動怒，強硬反擊「最會用網軍治國的是民進黨」。

面對民進黨市議員黃家齊質疑颱風天跑去台北喝酒，張善政強調綠營掌握資訊有錯誤，反問「哪一張照片有拿酒杯」，指自己是去拓展桃園國際管道，「這個時候不去，我什麼時候去？」

市議員魏筠指張善政出國考察與企業簽合作備忘錄（MOU）是割前市長鄭文燦稻尾，又提「好油」案的許哲賓與觀旅局長周伯吟關係匪淺，指網軍藏身桃園市府，每當民進黨議員批評市長就馬上被攻擊；張善政回答「我們哪來的網軍修理民進黨的議員」，指這是民進黨的懷疑，並說「我想這個民進黨比較厲害」。

接著，魏筠與同黨議員彭俊豪、黃崇真、張曉昀送亞矽創模型給張善政，但張善政拒收，直說「我拒絕錢坑」；張善政指亞矽創蓋好也是毛胚屋，沒有人會租，市府另有規劃，會與民間合作，擴大亞矽創的範圍，至於亞矽創原本規劃的公共空間會另做安排。

市議員劉仁照緊追張善政颱風天跑到台北參加酒會一事，詢問張善政臉書當天有多少留言；張善政未正面答覆，只說「你們很有網軍的實力」，再掀網軍爭議。對於周伯吟被質疑，他回應「民國跟清朝的事不要混在一起」。

市議員黃瓊慧質疑網軍側翼藏在市政府，要求張善政調查，「他們有沒有私交？在日本有沒有聯繫？」張善政則忍不住回嗆「最會用網軍治國是民進黨」。