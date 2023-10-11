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桃竹竹苗TPASS破8萬人次使用 台鐵佔近6成

中央社／ 新竹市11日電
交通部核定「桃竹竹苗生活圈通勤月票」本月2日上路，新竹市府交通處表示，截至10日國慶連假結束，已突破8萬人次使用，其中台鐵佔59%為最多。圖／竹市府提供
交通部核定「桃竹竹苗生活圈通勤月票」本月2日上路，新竹市府交通處表示，截至10日國慶連假結束，已突破8萬人次使用，其中台鐵佔59%為最多。圖／竹市府提供

交通部核定「桃竹竹苗生活圈通勤月票」本月2日上路，新竹市府交通處表示，截至10日國慶連假結束，已突破8萬人次使用，其中台鐵佔59%為最多。

行政院今年2月公布「公共運輸月票補助方案」，新竹市邀集桃園市、新竹縣、苗栗縣組成「桃竹竹苗生活圈通勤月票」籌備小組，召開會議規劃4種方案，7月獲交通部公路總局審查核定通過，10月2日上路。

新竹市政府交通處今天發布新聞稿表示，經電子票證公司統計，TPASS桃竹竹苗通勤月票上路後，截至昨天國慶連假結束已突破8萬人次使用，其中以台鐵為最多，占59%，其次為公車、客運占28%。

竹市府交通處指出，桃竹竹苗通勤定期票設定及使用人數持續增加，4種定期票方案以竹竹288元方案最多人設定，占40%，其次為桃竹竹799元方案，占30%。

交通處表示，TPASS上路首週的整體運作良好，其中台鐵新竹站因應定期票使用人潮，進站閘門增加專屬通道，出站閘門也設置TPASS刷卡機，加速旅客進出站。

桃竹竹苗通勤定期票，交通處指出，4種月票方案分別為竹竹288元、竹竹苗699元、桃竹竹799元及桃竹竹苗1200元。

新竹 台鐵 TPASS 桃園 公共運輸

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