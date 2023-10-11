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桃園復興一把火爆住民停電夢魘 里長請命台電羅浮設站

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區奎輝里住戶停電點蠟燭上廁所起火燒毀，燒出後山無預警停電生活夢魘。記者曾增勳／攝影
復興區奎輝里住戶停電點蠟燭上廁所起火燒毀，燒出後山無預警停電生活夢魘。記者曾增勳／攝影

桃園市復興區後山近幾月經常晚上無預警停電，奎輝里高姓居民住家日前晚上停電，小孩凌晨點蠟燭上廁所發生火災，老少8人逃生，無預警停電成為復興住民生活夢魘，台電今天上午解釋停電事故來自樹竹、鳥獸碰觸配電線路，民眾打獵誤擊電纜線原因，奎輝里長李香蘭表示，台電停電每次理由不同，住戶生活困擾，建議在復興羅浮設服站，就近解決停電問題。

復興區奎輝高姓住戶8日停電，孩子凌晨點蠟燭上廁所起火 釀災燒毀，一家老小順利逃生，高姓住戶及阿嬤表示，台電經常停電大都是在晚上，沒電沒燈，廚房都無法煮東西，原本家裡有發電機，那天晚上剛好沒油無法發電，家人發現廁所起火，抱著幼兒全家跑出來，趕快自己滅火，停電經常造成住民生活不便。

高姓住戶的停電困擾，也是復興後山許多部落原住民的困擾，復興區代理區長謝宇軒表示，復興區原鄉電線都是電桿高架，沒有地下化，因為山區到處樹林，大風或枯樹倒塌往往影響電，線停電，甚至有的野生動物觸碰也會造成停電，這次奎輝住戶起火，也是停電原因，復興區經常輪流停電，甚至區公所也會突然停電，造成大家困擾，公所也陳情立委向中央尋求解決。

台電桃園區處電務副處長徐丕謀表示，今年夏天以來復興山區停電事故，主要是樹竹鳥獸碰觸配電線路、民眾打獵誤擊電線引起，為提升復興山區供電可靠，持續加強線路巡查、剪除配電線路旁樹竹或驅趕鳥獸，今年底前增加5處自動化線路開關，發生事故可加速故障偵測搶修，縮小停電範圍，另跨越山谷長距或土質較鬆軟配電線路，改以輸電配鐵塔柱架設高壓線路改善，復興預計興建25座電塔，目前已完成12座，預計明年底完成巴陵地區線路改善。

李香蘭表示，後山經常無預警停電，每次停電原因不同，有樹木風吹倒或枯樹倒下壓到電線，或清晨松鼠鳥副碰觸電線、或是獵人打獵打到電線，停電理由很多種，甚至露營區無預警停電停，傳出遊客跌倒，住戶遊客困擾，現在台電只在大溪有服務站，距離太遠，她建議台電在復興羅浮設置服務站，一旦停電可以馬上會勘搶修，縮短復電時間。

復興區奎輝里住戶停電點蠟燭上廁所起火燒毀，燒出後山無預警停電生活夢魘。記者曾增勳／攝影
復興區奎輝里住戶停電點蠟燭上廁所起火燒毀，燒出後山無預警停電生活夢魘。記者曾增勳／攝影
復興區奎輝里住戶停電點蠟燭上廁所起火燒毀，燒出後山無預警停電生活夢魘。記者曾增勳／攝影
復興區奎輝里住戶停電點蠟燭上廁所起火燒毀，燒出後山無預警停電生活夢魘。記者曾增勳／攝影
復興區後山無預警停電火災燒出原住民生活夢魘，奎輝里長李香蘭（見圖）建議台電羅浮設服務站改善。記者曾增勳／攝影
復興區後山無預警停電火災燒出原住民生活夢魘，奎輝里長李香蘭（見圖）建議台電羅浮設服務站改善。記者曾增勳／攝影

停電 台電 桃園

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