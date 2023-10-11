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立委參選人曾聖凱推行動派影片 盼讓竹縣變更好

中央社／ 新竹縣11日電
民進黨新竹縣立委參選人曾聖凱。圖／翻攝自曾聖凱臉書
民進黨新竹縣立委參選人曾聖凱。圖／翻攝自曾聖凱臉書

民進黨新竹縣第2選區立法委員參選人曾聖凱今天表示，推出「超行動派！曾聖凱」系列影片表達對新竹的愛與期許，他盼用全力來給下一代更好的生活環境。

曾聖凱競選辦公室今天發布新聞資料指出，日前推出「超行動派！曾聖凱」系列影片，影片約1分多鐘，其中1部影片展現出新竹人受塞車、污染與垃圾的衝擊。

曾聖凱在影片中表示，新竹地區是科技重鎮，但竹縣的鄉鎮卻面臨其他產業的凋零與文化流失困境，而在他投身選舉之後，看得更多，聽得更遠，體會得更深。

曾聖凱說，他是陽明交大助理教授，原本也可只在教育界服務，但他育有1名6歲女兒，對他來說新竹縣是第2個故鄉，但這是女兒的第1個故鄉，盼望為下一代打造更好的生活。

曾聖凱表示，也因他有孩子，也為改變孩子的居住環境，更加有信念盼讓新竹更好，要與民眾共同努力，一起為新竹帶來改變。

民進黨新竹縣黨部日前發布新聞稿表示，曾聖凱為建築設計專業，盼能驅動台灣教育轉型，為孩子擘畫永續發展之路。

新竹 影片 民進黨

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