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高端流感疫苗禁入桃園校園？張善政：校園沒需求

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府辦理打流感疫苗，高端接受度地低。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市政府辦理打流感疫苗，高端接受度地低。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園市長張善政今天上午到議會定期會大會施政報告，部分議員關切高端流感疫苗是否能在校園施打，梁為超議員並要求張善政宣布校園禁高端。張善政說明，各疫苗接種站都會公布疫苗廠牌，校園目前沒有高端的需求，因此高端疫苗不會進校園。

張善政強調，市民有知的權益，因此市政府第一時間就揭露疫苗品牌資訊，就是希望市民有知的權益，也有選擇權。因應多校與家長反映的疑慮，校園施打流感疫苗的品牌沒有高端。

桃園市政府表示，為求慎重，市府除了持續觀察各醫療院所高端的施打情況，也尚未讓高端進入校園。張善政市長日前已請教育局調查家長的意願與看法，依據目前各醫療院所的施打與包含校園在內的調查情況，高端的施打情況確實不理想。

市府表示，為了讓家長安心，因此張市長也決定宣布，會持續排除高端流感疫苗進入校園。一旦有需求，桃市府也會自行採購非高端的其他品牌的流感疫苗，讓市民朋友安心施打流感疫苗。

議會國民黨團總召、市議員梁為超質詢，公費流感疫苗10月2日開打，今年提供國光、賽諾菲、高端、東洋4廠牌，許多家長對高端沒有信心，尤其高端疫苗是韓國進口再分裝，風險很大，各地出現拒打潮，基隆、台北、台中等縣市已宣布「高端疫苗不進校園」，他要求高端流感疫苗禁止進入校園。

「孩子是爸媽心中的一塊肉。」國民黨黨團執行長徐玉樹表示，為了下一代孩子健康，由於先前新冠疫情爆發，民進黨全黨不分青紅皂白挺高端，造成民眾對高端流感疫苗有很深的疑慮，市府已經採取事前揭露疫苗廠牌措施，但是許多家長還是覺得不安。

議員錢龍、張桂綿、孫韻璇指出，目前桃園市高端流感疫苗到貨比率為9.2%，地方無能為力被迫接受，很多家長擔心學校分配到高端，讓孩子打到高端流感疫苗，市府雖然提前揭露疫苗廠牌，但是無法解決家長憂慮，由於家長人心惶惶，他們要求承諾高端流感疫苗不會進入校園，萬一施打的流感疫苗不足，市府可以自行增購。

流感疫苗 高端疫苗 張善政

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